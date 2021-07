„Mind felmondtunk” – írták ki a Burger King dolgozói

Sajátosan jelezték egy amerikai Burger King dolgozói a cég felé, hogy nem bírnak tovább dolgozni a jelenlegi munkakörülmények között.

– ezt a feliratot jelenítették meg az egyik lincolni (Nebraska állam) gyorsétterem előtt az utcán, öles betűkkel, közvetlenül a BK-logó alatt.

A Burger King location in Lincoln, Nebraska, briefly had the words “We all quit” on its marquee. The sign went viral. https://t.co/TVMwHp0Egp pic.twitter.com/TnDNcJsIPi

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) July 13, 2021