Már a tinik is olthatók Pfizerrel az EU-ban

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy a 12-15 éves korosztályban is alkalmazzák a BioNTech/Pfizer koronavírus elleni oltóanyagát – írja a Hvg.hu Stella Kyriakides Twitter-posztjára hivatkozva. Hogy ezután a tagállamok alkalmazzák-e a tinédzsereken a vakcinát, azt maguk dönthetik el az uniós egészségügyi biztos szerint.

