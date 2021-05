Egymillió spanyolnak kell négy hónapot várnia a második oltására

Nagyjából egymillió embert tartanak bizonytalanságban a spanyol hatóságok arról, milyen típusú vakcinával oltják be őket másodszor. Ők azok az alapvető foglalkozásokat ellátó – zömében az egészségügyben és a rendvédelemben dolgozó –, 60 év alatti spanyolok, akik már februárban megkapták az AstraZeneca vakcina első oltását. 90 nappal később, május elején kellene megkapniuk a második dózist, április elején viszont Spanyolországban leállították az AstraZeneca-oltásokat a 60 év alatti korosztályokban.

Az El País cikke szerint a hatóságok az azóta eltelt egy hónapban sem tudtak döntést hozni arról, hogy mégis beadják-e a május elején esedékes, második AstraZeneca-oltásokat, vagy más vakcinából adjanak második dózist. A nemzetközi gyakorlat eltérő: Németországban és Franciaországban Pfizert kapnak azok, akiknek egy dózis AstraZeneca dolgozik a szervezetében, míg Írországban, ahol ugyancsak felfüggesztették a 60 év alattiak oltását AstraZenecával, a korábban beoltottak azért megkapják a második adagot ebből az oltóanyagból.

Pénteken a spanyol hatóságok arról döntöttek, hogy újabb négy héttel elhalasztják a második oltás beadását az érintett embereknek, így lesznek közülük, akiknek 16 hetet kell várniuk a két dózis között.

Spanyolországban is az AstraZeneca nagyon ritka mellékhatásaként kialakuló vérrögösödés miatt állították le a vakcina használatát 60 év alattiak esetében. Az Európai Gyógyszerügynökség hivatalos álláspontja szerint ugyanakkor mindenképp érdemes beadatni a második dózist ebből az oltástípusból is, mert annak az esetleges kockázatokkal együtt is sokkal több pozitív hatása van, mint ha csak egy adagot venne fel valaki AstraZenecából.