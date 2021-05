Szlovénia és Bahrein elfogadja a magyar védettségi igazolványt

Sikerült megállapodni Szlovéniával és Bahreinnel is arról, hogy kölcsönösen elismerjük egymás oltási igazolásait, függetlenül attól, hogy kit milyen vakcinával oltottak be – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ennek értelmében szabad utazást engedünk országaink között a magyar és szlovén, valamint a magyar és bahreini állampolgároknak.

Minden itthon használt vakcinával beoltott tehát szabadon utazhat Szlovéniába, már a mai naptól kezdődően. A Bahreinnel kötött megállapodás hétfőtől lesz érvényes.

Szijjártó azt ígérte, jövő hét elején lehet a következő bejelentés, mert több országgal még tárgyalnak.