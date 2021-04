Kutyafajta kapott nemzeti ünnepet Türkmenisztánban

A türkmén lovak napján már a türkmén kutyákat is ünneplik, anno Putyin is ilyet kapott a helyi diktátortól.

Az Alabai, azaz a közép-ázsiai juhászkutya messze földön ismert, jól őrzi a területet, olykor agresszív is tud lenni, és fontos eleme a türkmén büszkeségnek. Olyannyira igaz ez utóbbi, hogy Türkmenisztán vezetése úgy döntött, nemzeti ünnepet szentel az Alabainak – írja a Guardian.

A türkmén büszkeség nem ismer határokat, korábban már aranyozott köztéri szobrot is kapott az Alabai, de Gurbanguli Berdimuhammedov elnök ódát és 272 oldalas könyvet is írt az ebhez, sőt Vlagyimir Putyinnak, az oroszok kutyabarát elnökének is adott anno egy kölyköt. Hozzá kell azért tenni, a vasárnapi nap – amikor az első nemzeti kutyanapot tartották – a helyi Akhal teke lovak napja is.

Visszatérve az Alabai kutyákhoz, a nemzeti ünnepnapon természetesen keresték a legszuperebb türkmén csahost, az elnök pedig egy, a határőrségben szolgálatot teljesítő házőrzőt talált a legjobbnak. A győztes gazdi egy medált és egy kocsit kapott az elnök fiától, Szerdár Berdimuhammedovtól.

Az ő édesapja 2007 óta vezeti a hatmilliós, közép-ázsiai, sivatagi országot úgy, hogy ott sem ellenzék, sem koronavírus nem bukkant eddig fel a hivatalos jelentések szerint.