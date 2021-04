Hazaküldte az amerikai nagykövetet Moszkva

Miután az amerikaiak is kiutasítottak egy csomó orosz diplomatát Washingtonból, megjött az orosz válasz. Pár lengyelnek is csomagolni kell.

Oroszország, válaszul az amerikai szankciókra azt tanácsolta az amerikai nagykövetnek, hogy utazzon haza konzultációra, és kiutasít további 10 amerikai diplomatát – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak pénteken Moszkvában az MTI szerint. Lavrov szerint Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó javasolta John Sullivan amerikai nagykövetnek, amikor pénteken bekérette a hivatalába, hogy orosz hivatali partneréhez hasonlóan térjen vissza konzultációra Washingtonba.

Kapcsolódó Biden szankciókat jelentett be Oroszország ellen Illetve kiutasít az országból tíz orosz diplomatát.

Az orosz diplomácia vezetője közölte, hogy a kölcsönösség elve alapján az Egyesült Államokhoz hasonlóan Oroszország is fel fogja venni a másik ország nyolc magas rangú állami tisztségviselőjét a szankciós listájára. Közölte továbbá, hogy Varsó hasonló intézkedésére válaszolva kiutasít három lengyel diplomatát.

Tilt, tűr, nem támogat

Lavrov bejelentette még, hogy Oroszország meg fogja tiltani a területén működő amerikai külképviseleteknek orosz állampolgárok és harmadik országok állampolgárainak alkalmazását. Moszkva évi 10 főben fogja korlátozni az amerikai kirendeltségekre rövid kiküldetésekre akkreditálható munkatársak létszámát.

Mivel az amerikai diplomáciai alkalmazottak Lavrov szerint rendszeresen megsértik a két ország között 1992-ben „a nyitott szárazföldről” elfogadott memorandumot, Moszkva minden 25 mérföldes távolságot meghaladó utazást engedélykötelessé fog tenni számukra. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Oroszország is fel fogja venni a másik ország nyolc magas rangú állami tisztségviselőjét a szankciós listájára. A lista nyilvánosságra hozását későbbre ígérte. Oroszországban be fogják szüntetni az amerikai külügyi tárca és más állami szervek által ellenőrzött amerikai alapítványok és nem kormányzati szervezetek működését is.

A miniszter kilátásba helyezte, hogy a kapcsolatok további romlása esetén Moszkva meg fogja szüntetni a két ország diplomáciai missziói személyzeti létszáma közötti egyenlőtlenséget. Ugyanis mindkét országnak mintegy 450 diplomatája és adminisztratív munkatársa dolgozik a másikban, ám az orosz keretből 150-en az ENSZ-nél, és nem a kétoldalú kapcsolatok kiszolgálásában teljesítenek szolgálatot. A továbbiakban az amerikai külszolgálati alkalmazottak száma is 300-ra csökkenhet Oroszországban.

Csütörtökön arra hivatkozva utasított ki az Egyesült Államok orosz diplomatákat, hogy az amerikai vádak szerint Moszkva beavatkozott a tavalyi amerikai elnökválasztásba, valamint kibertámadásokat követett el amerikai célpontok ellen.