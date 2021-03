Nem sikerült kideríteni, kik jöttek haza a Maldív-szigetekről vasárnap a NER-elit magángépével

Többször is megfordult már az idén a Maldív-szigetek és Budapest között a NER kedvenc magánrepülője. Legutóbb vasárnap hajnali ötkor tért vissza a Liszt Ferenc-repülőtérre, ahol az Alfahír munkatársa várta, hogy kiderítse, ezúttal kik jártak a turistaparadicsomban a világjárvány közepén, amikor Magyarországról Európán kívülre utazni – pontosabban onnan hazatérni – már üzleti utak esetében is meglehetősen nehézkes, mivel a kormány az újabb vírusmutációk behurcolásától tart.

Az újságíró azonban nem járt sikerrel. „Kisbusszal beálltak elém, hogy ne láthassam, kik szállnak ki a gépből. Többször elsétáltak előttem esernyővel a biztonságiak, majd be is néztek a kocsimba, hogy mit csinálok. Amikor végre kiszálltak, akkor meg sima kézi zseblámpával villogtak, hogy véletlenül se sikerüljön képet lőnöm” – idézi őt az Alfahír. Ezt követően autóba szálltak a repülő utasai, és elindultak a Ferihegyi úton, ahol egy piros lámpát is figyelmen kívül hagytak. A beszámoló szerint a lap munkatársa megállt, majd hazaindult, ekkor lett rá figyelmes arra, hogy egy kombi Skoda, amit korábban sikerült lefotóznia, valamint egy Mercedes mögé került.

A Határ útig követtek. Ekkor elkezdtem cikkcakkban közlekedni, kis utcákba behajtani, de továbbra is mögöttem voltak. Cseles manőverekkel az egyiket sikerült leráznom, de a Mercedes, ha gyorsítottam, ő is gyorsított, ha lekanyarodtam, ő is lekanyarodott. Egy kisteherautó megelőzésével sikerült megzavarnom, és hirtelen elvesztett a sofőr. Gyorsan leparkoltam és lekapcsoltam a lámpákat, de megint kiszúrt és mellém hajtott, majd továbbment. Tettem még pár kört, hogy biztosra vegyem, nem fognak hazáig utánam jönni.

Az OE-LEM lajstromjelű Bombardier Global 6000 magángépet többször használta Mészáros Lőrinc és családja (2019 februárjában épp a Maldív-szigetekre utaztak vele), és Orbán Viktor is igénybe vette a székesfehérvári futballcsapat bulgáriai mérkőzésére, utóbb azt állítva, hogy barátja, a klubtulajdonos Garancsi István vendége volt.