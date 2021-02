Távozása után először áll tart beszédet Donald Trump

Helyi idő szerint vasárnap este tart beszédet Donald Trump, korábbi amerikai elnök, aki így az amerikai konzervatív aktivisták és kongresszusi politikusok szövetségének (CPAC) konferenciáján tér vissza a nyilvánosságba – írja a BBC. Mindez csupán pár héttel azután történik, hogy sikertelenül próbálták ellene alkalmazni az impeachment-et, amelyet csak néhány republikánus politikus támogatott.

A BBC azt valószínűsíti, hogy Trump a floridai, háromnapos rendezvény végén az új elnök, Joe Bident fogja támadni. Jelenléte azt is mutatja, hogy még mindig jelentős befolyása van a konzervatív oldalon. Trump továbbra is le van tiltva a Twitterről és a Facebookról is, hívei épp ezért nagyon várják visszatérését.