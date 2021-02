Az Európai Bizottság elnöke beszélt arról, mikor jöhet az európai uniós oltási igazolvány

Nyitottnak mutatkozott egy esetleges európai uniós oltási igazolvány bevezetésére az Európai Bizottság elnöke.

Üdvözlöm a görög miniszterelnök kezdeményezését – mondta Ursula von der Leyen a Ta Nea című athéni lapnak adott interjúban arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról a görög felvetésről, hogy akik megkapták a koronavírus elleni oltást, azokat lássák el hivatalos igazolással, amelynek a birtokában szabadon utazhatnának. Az EU-Bizottság elnöke ugyanakkor hozzátette az MTI tudósítása szerint, az európai szintű szabályozásról majd akkor lesz érdemes vitát nyitni, ha már a lakosság nagy része megkapta a vakcinát.

Közben Görögország és Izrael megtették az első lépéseket afelé, hogy kétoldalú alapon kölcsönösen biztosítsák a koronavírus ellen beoltott görög és izraeli állampolgárok számára a szabad utazást. Görög remények szerint az erről szóló megállapodást – amelyhez a tervek szerint Ciprus is csatlakozna – március végéig tető alá hozhatják.

Mindhárom érintett országban fontos bevételi forrás a nemzetközi turizmus.

Nálunk csütörtökön jelentette be Gulyás Gergely miniszter, hogy a kormány döntött arról, hogy védettséget igazoló okmányt vezet be. A pontos szabályok meg is jelentek.