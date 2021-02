Egy hét alatt lepörgethetik Trump második impeachmentjét

Korábban még sosem fordult elő, hogy egy amerikai elnök ellen két alkotmányos vádeljárást indítottak volna, most azonban mégis ez történik. Bár elég kicsi az esély rá, hogy Donald Trumpot a végén elítéli a szenátus, a Demokrata Párt szerint így is van értelme a dolognak.

Úgy hisszük, minden egyes amerikainak tisztában kell lennie azzal, hogy mi történt. Tudniuk kell, hogy azért indítottuk el az impeachmentet, illetve azért kell Trumpot elítélni és eltiltani attól, hogy a jövőben szövetségi hivatalt láthasson el, hogy soha többé ne érhesse [a Capitoliumnál történtekhez hasonló] támadás a demokráciánkat és az alkotmányunkat.

A fenti mondatok Jamie Raskin demokrata párti képviselőtől származnak, aki a Donald Trump ellen irányuló második alkotmányos vádeljárást (impeachment) vezeti. A meghallgatások február 9-én kezdődnek és ha a demokraták terve bejön, egy, legfeljebb két hét alatt le is zajlik a bírósági tárgyaláshoz hasonlatos eljárás. Raskin optimizmusa a végeredményt illetően ugyanakkor elég indokolatlannak tűnik, mert a republikánus szenátorok közül csak néhányan támogatják a januárban leköszönt elnök elmarasztalását. Nincs azonban még minden veszve, ráadásul a demokrata politikusok szerint más előnye is lehet az eljárásnak.

Tanúk helyett videók

A szenátus kedden először magáról az impeachment menetrendjéről szavaz majd, ekkor dől el, hogy pontosan meddig is fog tartani. Sajtóinformációk szerint mind a Republikánus, mind a Demokrata Párt gyorsan szeretné letudni a dolgot, előbbi leginkább azért, hogy minél rövidebb ideig legyen a közbeszéd tárgya, utóbbi pedig azért, minél előbb tudjanak szavazni Joe Biden kormányának tagjairól, hogy az új kabinet megkezdhesse az érdemi munkát.

A Jamie Raskin vezette demokrata politikusok azt próbálják majd bebizonyítani a szenátusnak, hogy Donald Trump több hónapon keresztül tartó kampánya vezetett ahhoz, hogy a hívei január 6-án megtámadták a Capitoliumot, ezzel próbálva megakadályozni az elnökválasztás eredményének hitelesítését. Bár Trump a támadás előtt egy-két órával gyújtó hangú beszédet is tartott, a demokraták szerint az előzmények 2020 nyaráig vezethetők vissza. Erre bizonyítékokat is be fognak mutatni, tanúmeghallgatás azonban valószínűleg nem lesz, mert az csak lelassítaná az eljárást.

Bár a demokraták az egy évvel ezelőtt impeachmenttől eltérően most nem sok mindent árultak el a stratégiájukról, a New York Times beszámolója szerint az ügyész szerepét eljátszó politikusok egy multimédiás bemutató segítségével vezetik majd le, miként hergelte fel a híveit Trump. Ebben többek között Twitter-bejegyzések és beszédek is lesznek, de valószínű, hogy az impeachmenttel párhuzamosan zajló, valódi bírósági eljárásokból is merítenek majd: az elmúlt hetekben ugyanis vádat emeltek több tucatnyi – a Capitolium megtámadásában részt vevő – Trump-rajongó ellen, és többen közülük azzal indokolták tettüket, hogy maga az elnök hívta oda őket.

A Qanon Sámánként elhíresült Jacob Chansley ügyvédje azt mondta, hogy ügyfele – másokhoz hasonlóan – Trump beszédeit és közösségimédia-bejegyzéseit úgy értelmezte, hogy az elnök szó szerint harcba hívja őt. Az ügyvéd szerint ez a magyarázat arra, hogy az alapvetően jogkövető és értelmes embereket hamis információk felhasználásával Trump rá tudta venni a Capitolium elleni támadásra.

Azt gondolták, hogy segíteni fognak az elnöknek megmenteni az országot.

Christopher Ray Grider, egy texasi borász a Washington Post beszámolója szerint azt mondta egy helyi tévének, hogy ő azért ment Washingtonba, mert „az elnök azt kérte az emberektől, hogy menjenek oda és támogassák őt”. Grider ügyvédje szerint szürreális, hogy míg ügyfele letartóztatásban van, Donald Trump Floridában golfozgat.

Szólásszabadság vagy lázítás

Bár az impeachment menedzserek lehetőséget adtak arra, hogy Trump tanúskodjon, a volt elnök nem kívánt élni vele. Helyette az ügyvédei fogják elmondani, miért nem látják értelmét az eljárásnak. Az egyik ok, amelyre hivatkozni fognak, technikai jellegű. Azzal érvelnek majd, hogy a szenátusnak nincs joga ítélkezni egy olyan elnök felett, aki már nincs is hivatalban, mivel az alkotmány erre nyíltan nem ad felhatalmazást.

Január végén 45 republikánus szenátor mondta azt, hogy az impeachment a fenti érvek miatt érvénytelen. Ők maradtak kisebbségben, így nem sikerült megúszniuk azt, hogy nyíltan kelljen állást foglalniuk Trump esetleges lázító tevékenységével kapcsolatban. Trump ügyvédjeinek állítása egyébként megáll, azonban az alkotmány nem is tiltja meg egy volt elnök impeachmentjét. Ráadásul a vádeljárás megindítását a képviselőház már akkor megszavazta, amikor Trump még hivatalban volt, és attól, hogy azóta már nem elnök, még felelnie kell a hivatali ideje alatt elkövetett tettei miatt – szól a demokraták ellenérve.

Bruce L. Castor Jr. és David Schoen ügyvédek a technikai kifogás mellett azzal próbálják majd Trump mellé állítani az esküdtként eljáró szenátorokat, hogy Trump azt hitte, ő nyert az elnökválasztáson, ezért joga volt felhívni a figyelmet a csalásgyanús esetekre. Az ügyvédek tehát azzal érvelnek, hogy nem lázítás történt, hanem Trump csupán élt a szólásszabadság adta jogával.

Ódzkodó republikánusok

A szenátusban most 50 demokrata és 50 republikánus képviselő ül, és ahhoz, hogy Trumpot elítéljék, 67 szavazatra van szükség. Mivel a republikánusok közül mindössze öt mondta azt, hogy volt elnök ellen is indulhat vádeljárás, nem nagyon lehet arra számítani, hogy a következő egy hét során legalább 12 további republikánus szenátor meggondolná magát, és elítélné a korábbi elnököt. (A demokraták közül mindenki támogatja az impeachmentet.) Ha ez mégis megtörténne, akkor Trumpot nem csak attól a lehetőségtől foszthatnák meg, hogy elindulhasson újra az elnökválasztáson, de elvehetik tőle a volt elnököknek járó privilégiumokat is, mint például a nyugdíj.

A republikánusok álláspontja egyébként elég zavaros. Míg az első impeachmentnél határozottan kiálltak Trump mellett, a Capitolium megtámadása után a korábbi republikánus többséget vezető Mitch McConnell, a párt meghatározó tagja élesen bírálta a volt elnököt, egyúttal – más közszereplőkkel együtt – őt tette felelőssé a történtekért. McConnell ennek ellenére az eljárás alkotmányosságát vitató szavazáson nemmel voksolt.

Pedig a republikánusok akár jól is kijöhetnének az ügyből: megmutathatnák a szavazóknak, hogy a Republikánus Párt nem egyenlő Donald Trumppal, hogy a párt tagjai nem támogatnak semmilyen erőszakos, sőt, belföldi terrorizmusnak minősülő bűncselekményt, és hogy a pártban kisebbségben vannak a zavaros összeesküvés-elméletek hívei. A Demokrata Párt álláspontja is az, hogy az impeachment nem a Republikánus Párt, hanem Trump ellen irányul.

Ha mégsem jönne be ez a taktika, és nem marasztalnák el Trumpot, a demokraták akkor is úgy gondolják, hogy megéri elindítani az impeachmentet. Egyrészt azért, mert a tévéközvetítéseken keresztül a szavazók is végig tudják követni a bizonyítási eljárást, amelyben kiderülhet, hogy az USA 45. elnöke miként folytatott több hónapos, öt ember halálával végződő kampányt az amerikai demokrácia ellen. Másrészt pedig a törvényhozás ezzel megmutathatja, hogy hol van a határa annak, ameddig egy amerikai elnök elmehet.