Beköltöztek a Fehér Házba a Biden-házaspár kutyái

Néhány nappal azután, hogy beiktatták hivatalába Joe Bident, az USA 46. elnökét, beköltöztek a Fehér Házba az elnök és felesége, Jill Biden kutyái is. A két németjuhász az ABC híradása szerint vasárnap foglalta el új lakhelyét. A first lady titkárságának közlése szerint az elnöki pár előbb be akart rendezkedni, mielőtt Delaware-ből elhozzák kutyáikat.

Champ 12 éves, Biden akkor vette, amikor először lett Barack Obama alelnöke. Major 2-3 év körüli, és egy menhelyről került a házaspárhoz. Major az első mentett kutya a Fehér Házban. Elképzelhető, hogy hamarosan újabb taggal bővül az állatcsapat, Jill Biden ugyanis korábban azt nyilatkozta, hogy egy macskát is szeretnének örökbe fogadni.

Donald Trump 2017-ben több évtizedes hagyományt szakított meg azzal, hogy semmilyen háziállatot nem vitt a Fehér Házba. Döntését azzal indokolta, hogy nem lenne elég ideje ilyesmire.

📸: The First Dogs arrived at the White House Sunday, including Major, the first rescue dog ever to live in the White House.

The Biden family wanted to get settled in the White House before moving Champ and Major from Delaware to Washington, per First Lady Jill Biden’s office. pic.twitter.com/lAhZrD7Dbx

— ABC News (@ABC) January 25, 2021