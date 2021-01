Elkezdték kimenteni az aranybányában rekedt 22 kínai munkást

Elkezdték kimenteni egy robbanás miatt durván 600 méter mélyben rekedt kínai bányászokat. Két hete történt robbanás a Shandong tartományban található aranybányában, és 22 bányász maradt a mélyben.

A BBC cikkéből kiderül, hogy – magyar idő szerint – vasárnap kora délelőttig összesen 9 bányászt mentettek ki. Először akit felhoztak, nagyon gyenge volt és el kellett takarni a szemét.

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALink pic.twitter.com/NXmX7oooJd

— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2021