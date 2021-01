Rendőröket ért komolyabb támadás Bécsben szilveszter éjjel, megszólalt a belügyminiszter

Komoly politikai felhangokat váltott ki az amúgy csendes bécsi szilveszter egyik eseménye.

A Die Presse beszámolója szerint a Favoriten negyedben utcai randalírozók csaptak össze rendőrökkel, utóbbiak elé nagyobb hatású petárdát is dobtak. Egy karácsonyfát pedig felgyújtottak, kilenc letartóztatás történt a rendőri intézkedés során. Az előállítottak közt van szír, iraki és osztrák állampolgár is. Miközben a rendőrökre támadtak, az APA osztrák hírügynökség szerint „Allah Akbar” kiáltás is hallatszott. Több üzlet kirakatát betörték, újságosbódékat, padokat rongáltak meg, petárdákkal, robbanóeszközökkel rágógumi – és bankautomatákat tettek tönkre. Állítólag egy ékszerüzletbe is megpróbáltak betörni.

Karl Nehammer, osztrák belügyminiszter elítélte a bécsi zavargást szilveszter estéjén, szilveszterkor. „A párhuzamos társadalmaknak nincs helye hazánkban” – hangoztatta. „Aki nem tud azonosulni a társadalmi értékeinkkel, és ezeket megpróbálja megzavarni, annak számolnia kell minden jogkövetkezménnyel” – tette hozzá.

A Die Presse megjegyzi, hogy épp ebben a negyedben, azaz Favoritenben augusztusban rendbontás történt kurd és török ​​nacionalista tüntetők között. Az Osztrűk Szabadságpárt máris kitoloncolást követel az ügy kapcsán.

Az osztrák belügyminisztérium jelentése szerint ugyanakkor csendesen telt a bécsi szilveszter idén. A közterületeken – szól a tájékoztatás – az állampolgárok jellemzően betartották a járványügyi előírásokat.

