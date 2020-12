Rosszul sült el az utazásra éhes szingapúriak céltalan hajókázása

Miután a koronavírus-járvány gyakorlatilag megszüntette a turizmust, sokaknak annyira hiányzik az utazás, hogy már az illúziójáért is képesek nem kevés pénzt fizetni. Szingapúrban például rendre elkapkodják a közel 150 ezer forintos jegyeket a helyi légitársaság azon „járataira”, amelyek meg sem fog mozdulnak: az utasok kimennek a repülőtérre, egy Airbus A380-as fedélzetén megvacsoráznak, megnéznek egy filmet, majd kiszállnak és hazamennek. Az első osztályon ott is lehet aludni, de van lehetőség házhoz is rendelni a repülőn felszolgált menüt, vagy a piperecsomagokat.

A Royal Caribbean hajótársaság ennél többet kínál, és elindította a „hajóút sehova” programját, melyben a tengerjárók ugyanabba a kikötőbe érkeznek meg, ahonnan elindulnak, és közben nem is állnak meg sehol. Az utakon csak szingapúriak vehetnek részt, a „biztonságos körutazás” kísérleti program keretében az ország turisztikai hivatala is támogatja, hátha sikerül feltámasztani az járvány által erősen sújtott iparágat.

Miután hosszú idő óta ez volt az első igazi utazási lehetőség, az első utakra pillanatok alatt elkeltek a jegyek, a visszatérő vendégek mind az élményt, mind a biztonsági protokollt dicsérték.

Egy hétfőn indult, négynaposra tervezett hajóutat azonban félbe kellett szakítani, miután az egyik utasnak pozitív lett a fedélzeten elvégzett koronavírus-tesztje. A többi utasnak egy darabig a hajón kellett maradnia, ám a gyors elkülönítés és a szoros kontaktok tesztelése után elhagyhatták a fedélzetet, ami a hajótársaság szerint a vendégek csalódottsága ellenére azt mutatja, hogy működik a rendszer.

A világjárvány korai szakaszában a tengerjáró hajók melegágyai voltak a vírusnak, utasok százai több esetben hetekig a fedélzeten rekedtek. Szingapúrban ugyanakkor naponta csak néhány pozitív esetet azonosítanak az elmúlt hónapokban, és július eleje óta mindössze hárman haltak meg a koronavírus következtében.