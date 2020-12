A turistákra nem vonatkozik a kijárási tilalom Isztambulban

A koronavírus-járvány megrengette a török turizmust, ezért a külföldieket most is szívesen látják.

Sok más nagyvároshoz hasonlóan, Isztambulban is kijárási korlátozást rendeltek el a múlt hétvégén, de az ottani szabályozás elég sajátosra sikerült. A New York Times beszámolója szerint ugyanis a helyiek péntek este 9-től hétfő reggel 5-ig nem mehettek ki az utcára, kivéve a létfontosságú szolgáltatásban dolgozókat és a külföldi turistákat. A hétvégén a legtöbb múzeum ennek megfelelően nyitva volt, és mivel nem volt tömeg, a turisták nyugodtan nézelődhettek, még néhány étterem is kinyitott titokban.

Törökország júniusban nyílt meg újra a külföldiek előtt, és a beutazáshoz nincs szükség koronavírus-tesztre, vagy karanténra. A beutazókat a reptéren egészségügyi vizsgálatnak vetik alá, és akinél gyanús tüneteket találnak, azokat letesztelik.

Az ország turisztikai szektorában 70 százalékos visszaesést várnak ebben az évben. Míg 2019-ben mintegy 45 millió turista látogatott el Törökországba, addig idén csak 15 millió. Júliusban 86 százalékkal kevesebb külföldi turista érkezett, mint egy évvel korábban.

Eközben Törökországban sem nagyon csillapodik a járvány. Hétfőn először haladta meg a napi új halottak száma a 200-at, és így már több mint 15 ezer áldozatot követelt a koronavírus az országban és naponta nagyjából 30 ezer új igazolt fertőzöttet regisztrálnak. Súlyos betegként több mint 5800 embert tartanak nyilván. Az egy hete bejelentett új szigorítások értelmében hétköznap éjszaka is korlátozottak a lakhelyelhagyás lehetőségei. A rendelkezések a termelési és az ellátási láncokat, illetve egyebek mellett az egészségügyi szektort továbbra sem érintik.