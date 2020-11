Folyamatosan a szoknyája alá nyúlnak Skócia egyik leghíresebb dudásának

Rendszeres szexuális zaklatásra panaszkodik a legnevesebb skótdudaegyüttes, a Red Hot Chilli Pipers egyik tagja. Willie Armstrong a BBC-nek beszélt arról, hogy hiába vált 2009-ben hivatalosan illegálissá Skóciában bárkinek a szoknyája alá benyúlni vagy befotózni oda, vele ez a mai napig megesik.

Skóciában a helyzet annyival bonyolultabb, hogy számos férfi is tradicionális skótszoknyát, vagyis kiltet visel, így a szoknya alá nyúlkálás vagy fotózás őket is érinti, nem csak a nőket. Különösen az Armstronghoz hasonló férfiak vannak kitéve ilyen jellegű szexuális zaklatásnak, akik munkaköri kötelességből is kiltet hordanak, ezzel pedig – a zenész szerint – sokan úgy gondolják, az is belefér, ha fogdossák őket a szoknya alatt.

Mint Armstrong mondja, a nyúlkálásnál is gyakoribb, hogy koncert közben befotóznak a szoknyája alá. Többször is átélte, hogy valaki a közönségből nevetve körbe is mutogatja a fotót. Nyilatkozatával arra akarja felhívni a figyelmet, attól még, hogy ők férfiként hordanak szoknyát, a szexuális zaklatásnak e formái ugyanúgy tűrhetetlenek.