Ausztria le fogja tesztelni az ország lakosságát

A kétszázezer osztrák tanár és óvodai pedagógus mindegyikét tesztelni fogják december 5-én és 6-án, és azon a hétvégén a tervek szerint véget ér a részleges karantén is. A nagyszabású vállalkozás végrehajtásához több mint száz tesztközpontot létesítenek. A tanárok után az ország mintegy 40 ezer rendőre következik december 7-én és 8-án.

A kormány tájékoztatása szerint az azt követő hetekben az ország kilencmilliós lakosságának is lehetősége lesz a teszt elvégzésére.

Sebastian Kurz osztrák kancellár kiemelte, hogy a részvétel önkéntes. Ugyanakkor mindenkit annak megfontolására sürgetett, hogy a néhány perces teszt néhányhetes karantént akadályozhat meg az országban.

Ezért már most arra kérjük a teljes lakosságot, hogy támogassa ezt az országos projektet, és vegyen részt benne. Ez a tömegteszt nagy esélyt jelent Ausztria számára, hogy az oltóanyag elkészültéig visszatérhessen a normalitáshoz

– hangsúlyozta a kancellár. Hozzátette: 2021 elejére újabb tömegtesztelést vettek tervbe.

Az osztrák hatóságok már hétmillió – antitestszűrésen alapuló – gyorstesztet rendeltek meg összesen 50 millió euró (18 milliárd forint) értékben a Roche és Siemens vállalatoktól, illetve további megrendeléseket is terveznek. A kormány szerint az eredmények ezeknél a teszteknél 15 percen belül rendelkezésre állnak. A járvány által különösen erősen sújtott településeken az ingyenes vizsgálatok már hamarább is elérhetőek lesznek. A vizsgálatok elvégzésében az osztrák hadsereg, mentőszolgálat és tűzoltóság is közreműködik.

Ez Magyarország szemszögéből annyiban érdekes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök többször is elmondta, az osztrákokat tekinti laboratóriumnak, sok esetben pedig az Ausztriában bevezetett intézkedéseket követtük eddig is.

A járvány kitörése óta a kilencmillió lakosú Ausztriában eddig 235 351 az azonosított fertőzöttek száma, akik közül 2224-en elhunytak a kórban. A fertőzésből kigyógyultak száma 156 483.

Kiemelt kép: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP