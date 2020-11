Máltai magángéppel repült ázsiai körútján Szijjártó Péter

Nem az állam milliárdból kiépített repülőgépparkjának valamelyik darabját használta a külgazdasági és külügyminiszter a dél-kelet-ázsiai utazásán. Szijjártó Péter november 3-án utazott Kambodzsába, majd onnan másnap Thaiföldre, de külföldről bérelt privát jettel.

A 24.hu információja szerint a miniszter a pozitív koronavírustesztje miatt gyorsan befejezett munkalátogatásra a máltai bejegyzésű VistaJet társaság Bombardier Global 6000-es gépét vette igénybe. A VistaJet a világ egyik nagy magánrepülő-kölcsönző cége, amely több mint hetven luxuskategóriás gépet üzemeltet világszerte.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kérdésünkre közölte: azért vettek igénybe bérelt magángépet, mert a Honvédelmi Minisztérium nem tudta vállalni a szállítást az ázsiai munkalátogatások idejére, és a programsorozat kereskedelmi járatokkal sem volt teljesíthető. Azt is írták, hogy a VistaJetet központosított közbeszerzési eljárás keretében választották ki. Arra a kérdésre azonban nem válaszoltak, hogy az ázsiai út mennyibe került a tárcának.

Mint ismert a Honvédelmi Minisztérium az elmúlt években négy olyan repülőt is vásárolt, amely alkalmas a kormányzati vezetők szállítására is. A HM 2018-ban szerzett be két Airbus A319-est, majd és két Dassault Falcon 7X típusú repülőgépet is vett. A kormány tagjai közül Szijjártó Péter használta a gépeket leginkább. Az Átlátszó gyűjtése szerint a külügyminiszter nyilvános oldalára feltöltött képekből tudható, hogy április végén a 604-es Airbus vitte a moldáv fővárosba, Kisinyovba vitte. Április közepén a 604-es fedélzetén Boszniába, május 15-én pedig Belgrádba, de úgy, hogy előtte még Debrecenbe is elrepítette Szijjártót, hogy ott tárgyaljon a BMW-gyárról.

A bérbe vett Bombardier egyébként az a típus, amilyennel Orbán Viktor repült két éve Vidi-meccsre Bulgáriába Garancsi István jóvoltából, és amilyennel Mészáros Lőrinc is többször repült.

Itt megtekinthető a business jetet belülről is.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter / Facebook