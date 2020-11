Gyengül a járvány dinamikája Németországban

Gyengül a koronavírus-járvány dinamikája Németországban, de továbbra is a túlterhelődés veszélye fenyegeti az egészségügyi ellátórendszert – mondta a szövetség egészségügyi miniszter pénteken a szövetségi parlamentben (Bundestag) az MTI beszámolója szerint.

Jens Spahn a járványügyi védekezésről szóló törvény módosításáról szóló kormányzati javaslatok vitájában elmondott beszédében rámutatott, hogy az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) igazoltan fertőzöttek száma ugyan az utóbbi 24 órában is rekordot döntött, de a növekedési ütem csökkent.

A „dinamika gyengül, a növekedési ráta süllyed”, de a hullám még nem tetőzött, és az új korlátozások hatásai még nem mutatkoztak meg. Türelemre van szükség, mert „a mai számok a múlt heti járványhelyzetet tükrözik” – mondta a miniszter, utalva arra, hogy nagyjából egy hétig tart, mire egy fertőzött észleli a tüneteket, orvoshoz fordul, letesztelik és az eredmény bekerül az országos statisztikába.

Kiemelte: „a helyzet komoly”, ezt jelzi, hogy az intenzív osztályon kezelt fertőzöttek száma az utóbbi tíz nap alatt megduplázódott. Ezt a terhelést még elbírják a kórházak, de „tíznaponkénti duplázódással a legjobb egészségügyi rendszer sem tud megbirkózni”. Ezért összefogással, egy közös „nemzeti erőfeszítéssel” le kell lassítani a járványt. Ezt szolgálja az egyelőre november végéig bevezetett korlátozások sora.

A kedden életbe lépett új részleges zárlat „keserű pirula”, nehézségekkel, lemondásokkal és a szabadság korlátozásával jár, de az egészségügyi rendszer teljesítőképességének fenntartása és az emberek védelme érdekében a tavaszi első hullám után ismét „ki kell lapítani a járványgörbét” – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy késő lenne akkor lépni, amikor már megteltek az intenzív osztályok.

A kormány a járvány elleni védekezést szabályozó törvény több pontjának módosítását kezdeményezte. Az előterjesztés szerint be kell vezetni például azt, hogy az egészségbiztosítással nem rendelkező németországi lakosok is jogosultak oltásra és tesztre, a karanténra kötelezettek kieső jövedelmének közpénzből finanszírozott pótlásáról szóló előírásokat pedig ki kell egészíteni azzal, hogy nem jár támogatás, ha valaki járványügyileg kockázatosnak minősített területen tett olyan utazást, amelyet akár el is halaszthatott volna.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 21 506 fertőződést regisztráltak, a napi új esetek száma így egy hét alatt harmadszor emelkedett minden korábbinál magasabbra. Az előző rekordot – 19 990 esetet – csütörtökön jegyezték fel. Ugyanakkor a vírus úgynevezett reprodukciós rátája (R) az egy nappal korábbi 0,81-ről 0,79-re csökkent. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan 79 embernek adja át a kórokozót, amely így lassan visszaszorul.

Az új esetekkel együtt 619 089 fertőződést regisztráltak Németországban. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 166-tal nőtt, 11 096-ra. Az RKI legutóbbi, csütörtöki összesítése szerint 2653 igazolt fertőzött szorul intenzív kórházi ellátásra. Tíz nappal korábban, október 26-án 1362 SARS-Cov-2-fertőzött volt intenzív osztályon.

Németországban november 30-ig legfeljebb két háztartás tagjai, maximum tíz ember tartózkodhat együtt. Csaknem teljesen leállítják az idegenforgalmat és a vendéglátást, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és a vendéglők csak elvitelre főzhetnek. Felfüggesztik a kulturális intézmények – például múzeumok, színházak és mozik –, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is.

Az utóbbi hónapokban bevezetett fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett továbbra is működik a közoktatás és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszere, a legtöbb szolgáltatás, a kis- és nagykereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar.

Kiemelt kép: Fabian Sommer/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP