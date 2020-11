Az AP is kirakta közben, hogy Biden nyert Michiganben. Ez azt jelenti, hogy hat elektori szavazatra van attól, hogy az Egyesült Államok 46. elnöke legyen. Ehhez csak Nevadában kell nyernie, de Biden elég magabiztosnak tűnt abban is, hogy Pennsylvaniában is nyerni fog, ami további 20 elektori szavazatot jelent majd neki.