Trump: Tegnap este még én vezettem

Miután Donald Trump magyar idő szerint szerda délelőtti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy megnyerte a választást, noha az egyáltalán nem dőlt még el, néhány órával később újra ismertette álláspontját Twitteren.

Az amerikai elnök azt írta: tegnap éjjel ő vezetett sok kulcsfontosságú államban, majd elkezdett eltűnni az előnye, ahogy „meglepetésszavazatokat” – bár nem igazán világos, miért érték meglepetésként a később beérkező levélszavazatok – számoltak össze. Trump mindezt nagyon különösnek tartja, és egyúttal a közvélemény-kutatók „történelmi” tévedéséről írt.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020