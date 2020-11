Van egy másik választás is Amerikában, ami ugyanolyan fontos, mint az elnöki

November 3-án nemcsak elnököt választanak az Egyesült Államokban, hanem képviselőket és szenátorokat is a washingtoni kongresszusba, ami hasonlóan fontos, mint az, hogy melyik párt jelöltje foglalhatja majd el a Fehér Házat. Csak egy példa: ha idén 67 demokrata lett volna a szenátusban, a Donald Trump elleni impeachment-eljárás felmentés helyett az elnök elmozdításával ért volna véget.

A demokratáknak két évvel ezelőtt sikerült többségbe kerülniük a képviselőházban, és az biztosnak látszik, hogy a többségüket meg is fogják tartani. Az idén azonban abban is reménykedhetnek, hogy a szenátusban is ők kerülnek többségbe, ami megkönnyítené Joe Biden dolgát, feltéve, hogy a demokrata elnökjelölt győz, és jelentősen megnehezítené Trump munkáját, ha a republikánus elnököt újraválasztják.

Ugyanígy, ha a republikánusok maradnak többségben, akkor sikeresen megakadályozhatnák Bident abban, hogy megvalósítsa programjának minden elemét. Különösen igaz ez a bírói kinevezésekre, ami az egyik legfontosabb kérdéssé vált az elmúlt évtizedekben.

Demokrata hatalomváltás?

Jelenleg 53 republikánus és 47 demokrata (illetve velük szavazó független) szenátor van a kongresszus százfős felső házában, amelybe hatéves ciklusra választják meg a szenátorokat. November 3-án 23 olyan helyre tartanak választást, amit jelenleg republikánus politikus foglal el, míg a demokraták 12 helyet védenek.

Az év elején még úgy tűnt, hogy a Demokrata Párt nem nagyon reménykedhet abban, hogy át tudja venni az irányítást a szenátus felett, de ahogy közeledett a választás napja, egyre valószínűbbnek látszott, hogy ez mégiscsak megtörténhet, miután több szenátusi választás is szorossá vált.

A demokratákat, akik a két évvel ezelőtti kongresszusi választáson át tudták venni az irányítást a képviselőház felett, Trump népszerűtlensége segíti, valamint az a hatalmas mennyiségű pénzt, amit adományként kaptak. A Politico adatai szerint október első két hetében a demokrata szenátorjelöltek több mint kétszer annyi pénzt gyűjtöttek össze a 14 legszorosabb választási körzetben (volt, ahol a demokrata szenátorjelölt 45-ször annyi pénzt kapott, mint a republikánus) és 12 helyen többet is költenek hirdetésekre, mint a republikánusok.

A demokratáknak mindössze négy plusz helyet kellene nyerniük, és az amerikai sajtóban megjelent elemzések szerint legalább tíz olyan hely akad, ahol esélyük lehet a győzelemre. Még Mitch McConnel, a szenátus republikánus többségének vezetője is elismerte, hogy bármi megtörténhet, míg Trump egy adománygyűjtő rendezvényen is azt mondta, hogy nagyon nehéz lesz megtartani a republikánus többséget.

Bár Trump szerint ez azért van, mert ő nem hajlandó segíteni néhány, újraválasztására készülő republikánus szenátornak, választási stratégák éppen Trumpot teszik felelőssé a kialakult helyzetért. Ez érezhető azon is, hogy a kemény versenyben lévő szenátorjelöltek igyekeznek távolodni Trumptól, miután négy éven át a politikai jövőjük érdekében teljes mellszélességgel álltak ki mellette, félve, hogy a szavazók megbüntetik őket, ha szembe szállnak a republikánus választók körében népszerű elnökkel.

A legérdekesebb szenátusi verseny

A tucatnyi kérdéses szenátusi választás közül egyet érdemes kiemelni, ami jól mutatja, milyen veszélyt jelenthet egy republikánus jelöltre Trump közelsége és a demokraták pénzbeli fölénye. Ez a dél-karolinai szenátusi választás, ahol a hivatalban lévő republikánus Lindsey Graham mindenki nagy meglepetésére fej fej mellett áll demokrata kihívójával, Jamie Harrisonnal.

Graham igazi veterán politikus, aki 1995-től 2003-ig a képviselőházban képviselte az erősen konzervatív államot, majd 2003 óta szenátorként, és még egy évvel ezelőtt sem gondolta volna senki, hogy veszélyben lehet a helye. Pedig ez történt a négy évvel ezelőtt még Trump egyik leghangosabb kritikusának számító, mérsékelt konzervatívként ismertté vált politikusból Trump egyik legnagyobb hívévé (és golfpartnerévé) vált szenátorral.

Az afroamerikai Harrison, aki képes lehet megszólítani a mérsékelt republikánusokat és a független szavazókat is, a szenátusi választókörzetben történt demográfiai változásoknak is köszönheti, hogy esélye van nyerni. Ismertségét pedig annak az elképesztő mennyiségű pénznek, amit kampánya adományként gyűjtött be.

Harrison lett az első szenátorjelölt az Egyesült Államok történetében, akinek sikerült több mint százmillió dollárt összegyűjteni a kampányára, ebből 57 milliót csak az év harmadik negyedében, ami szintén rekordnak számít. Ennek eredményeként kampányhirdetésekkel tudta elárasztani az államot, miközben Graham a jobboldali Fox News hírtelevíziónak adott interjúiban könyörgött kétségbeesetten a nézőknek, hogy adjanak neki pénzt, mert ellenfele „pénzügyileg kicsinálja”.

Harrisonnak már az is nagy eredmény, hogy kétesélyessé tette a választást, ha pedig nyerne, az a 2020-as választások talán legnagyobb meglepetése lenne.

Kiemelt kép: Alex Wong / Getty Images