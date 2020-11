Ők talán nem értenek meg minket, de mi megértjük őket

Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök felhívta telefonon azokat az Ausztriában élő török férfiakat, akik hősiesen viselkedtek a hétfő esti terrortámadás alatt. Recep Tayyip Gültekin barátjával, Mikail Özennel keveredett bele a lövöldözésbe és beszámolójuk szerint megmentették egy nő életét is.

Miután Gültiken elmondta, hogy teljesen jól van és nem esett baja, Erdogan arról beszélt, hogy nagyon büszke a két honfitársára, majd azt kérte tőlük, hogy továbbra is segítsék Ausztriát.

– mondta Erdogan, majd azzal folytatta, hogy „tudja, hogy a két férfinak sok nehézsége származik Ausztriában abból, hogy muszlimok”. Ezt követően Erdogan ismét köszöntet mondott nekik saját maga és az országa nevében is.

“Keep helping them.”

Turkey’s President Erdogan spoke to the Turkish Austrian heroes who helped the police during the terror attack in Viennapic.twitter.com/FZLWV0dp99

— TRT World (@trtworld) November 3, 2020