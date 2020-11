Burger King: Rendeljetek a McDonald’s-ból

– írta hétfőn Twitter-oldalán a Burger King brit csapata.

Mint fogalmaztak a posztban, tényleg soha nem gondolták volna, hogy ilyen lépésre kényszerülnek, de az éttermek által foglalkoztatott több ezer embernek szüksége van a segítségre.

– tették hozzá.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020