Képviseletet nyit Belgrádban az orosz védelmi minisztérium – közölte kedden a szerb védelmi tárca.

A közlemény szerint kedden megkezdődött a kirendeltség megalakításának a folyamata. A dokumentum emlékeztetett arra, hogy korábban Aleksandar Vucic szerb és Vlagyimir Putyin államfő írta alá azt a megállapodást, amely szerint az orosz tárca műszaki és katonai segítséget nyújt a szerb minisztériumnak, illetve a két kormány megállapodása alapján a felek kölcsönösen segítik egymást a hadászat terén.

A belgrádi képviselet lehetővé tenné, hogy orosz hivatalnokok látogassanak el azokhoz a szerb katonai egységekhez, amelyek orosz harci eszközöket használnak.

Az utóbbi években Oroszország helikopterekkel, repülőkkel és harckocsikkal járult hozzá a szerb hadsereg korszerűsítéséhez. A NATO-tagországok szerint Oroszország a szerb hadsereg erősítésével igyekszik megőrizni egyre csökkenő befolyását a Balkánon. Mindazonáltal Szerbia szeptember elején jelentette be, hogy fél évre felfüggeszti minden közös hadgyakorlatát, így a korábban Oroszországgal és Fehéroroszországgal tervezett gyakorlatot is. Aleksandar Vulin, a védelmi tárca vezetője szeptember 9-én közölte, azért volt szükség erre a lépésre, mert az Európai Unió hatalmas nyomást gyakorolt Szerbiára az Oroszországgal és Fehéroroszországgal tervezett közös hadgyakorlat miatt.

Oroszországot és Szerbiát kulturális, vallási és történelmi kapcsolatok kötik egymáshoz, Moszkva több szinten is segíti Belgrádot, a nemzetközi szervezetekben például akadályozza Koszovó felvételét, mert Belgrádhoz hasonlóan úgy véli, hogy Pristina 2008-as függetlenségének egyoldalú kikiáltása érvénytelen, Koszovó továbbra is Szerbia déli tartománya. Az európai uniós tagságra törekvő Szerbia vezetői az évek során többször is közölték, nem kívánják megszakítani kapcsolataikat Oroszországgal.

Szerbia a katonai semlegesség mellett áll ki, ám az utóbbi években Oroszországgal közös több hadgyakorlatban is részt vett, ugyanakkor tagja a NATO Partnerség a békéért programjának.