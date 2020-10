Két amerikai tudós kapta a közgazdasági Nobel-díjat

Két amerikai tudós, Paul R. Milgrom és Robert B. Wilson kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

A svéd jegybank által 1968-ban alapított közgazdasági Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémia ítéli oda. Idén tízmillió svéd korona (1,1 millió dollár) pénzjutalommal jár a díj.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

