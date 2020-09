Meg akarták erőszakolni, leharapta támadója heréjét a nő

Nyomozás indult annak a nőnek az ügyében, aki leharapta egy férfi heréjét Brazíliában – írja a Daily Mail. A Bruna nevű nő szeptember 5-én ismerte be tettét, állítása szerint azonban csak önvédelemből csonkította meg szomszédját, Pedrót.

A nő azt mondja, hogy a férfi egy társával tört be Miguel Alves-i otthonába, és rátámadtak.

Bruna szerint Pedro a futtatója. A nő azt állítja, hogy támadója meg akarta erőszakolni.

Bruna azt mondja, hogy kétszer is megharapta a férfit, de akkor még nem fogta fel, hogy leszakította annak heréjét. A helyi sajtó szerint a nő és a férfi között korábban romantikus viszony is volt, ezt azonban Bruna cáfolta. A nő a helyi sajtónak azt nyilatkozta, gyermekkorában kétszer is megerőszakolták, és bármit megtett volna, hogy ne váljon harmadszorra is áldozattá.

Az eset után Pedrót kórházba szállították, heréjét viszont már nem tudták megmenteni. A férfi azt állítja, hogy nem érdemelte meg, ami történt vele.