Újabb állatkínzás terjed a neten

A mukbang egy teljesen értelmetlen netes őrültség, arról szól, hogy emberek esznek, és ezt videón közvetítik. Még akkor is azt mondhatjuk, lelkük rajta, amikor a „szereplők” degeszre zabálják magukat, van, hogy hányásig, közben pedig különböző, mondjuk úgy eltérő minőségű produkciókkal szórakoztatják a nézőket. Már szinte meg sem lepődünk rajta, hogy az ügyesebbek jókora pénzeket tesznek zsebre nézőik számának köszönhetően.

Kínából indulva most a mukbang egy új formája kezd terjedni a közösségi médiában, ahol kutyákat kényszerítenek evésre. A Metro.co.uk egy németjuhászt mutat be, a könnyei folynak, amikor egy tál forró chilis csirkét:

Az emberi ételek akár életveszélyesek is lehetnek a kutyáknak még akkor is, ha „maguktól” eszik meg azokat, ám a lap olyanokról is beszámol, amikor robbanócukorkát, édességet nyomnak le a kutyák torkán. Érthető módon sokan állatkínzásnak tekintik, és az ilyen videók betiltását szorgalmazzák.