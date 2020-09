Egy koporsó tetején rázta a seggét, az emberek oda voltak érte

Kikerült egy 24 másodperces videó az internetre, amelyen az látható, ahogy két motorra keresztbe felfektettek egy koporsót, azon pedig egy nő twerkel – számolt be róla a Daily Mail.

Az emberek viszont nem hogy kiakadtak volna, csak bátorítják a zenére, Emcidues Ella Quiere Mas című számára a hátsóját rázó nőt. Ráadásul a koporsó eleje fel van hajtva, alatta egy üveg látszik, amit meg is csókol a fekete felsős nő.

Akiről nem derült ki, hogy ki, az viszont igen, hogy a videó az equadori Manta városában készült a 35 éves Marlon Mero Quijije temetésén, akit több lövéssel öltek meg egy elég rossz hírű környéken.

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661

— DreadChapo.com (@OutSmokeChapo) September 14, 2020