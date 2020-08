Hó borítja be Ausztrália délkeleti részét, van olyan város, ahol 40 éve nem láttak havat

Szokatlanul, az átlagosan a megszokottnál tíz fokkal hidegebb időjárás köszöntött be szombaton Ausztrália délkeleti részén. Egy sarkvidéki légtömeggel jeges szél, és közel egyméteres hótakaró érkezett az egyébként meleg vidékre – írja a New York Post.

A legtöbb területen 15 éve tapasztaltak utoljára hasonló hideget a helyiek, de Launcestonban több mint negyven éve láttak utoljára havat.

First snow in Launceston for over forty years ❄️ pic.twitter.com/T4crjbBM2E

— LucidBull (@thelucidbull) August 5, 2020