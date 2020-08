Emmi: Július eleje óta 168-an hozták be a vírust külföldről

Az eddig feldolgozott és jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2020. július 1-től 168 fő esetében állapítható meg, hogy külföldről hurcolta be a vírust, mert ezek a személyek a megbetegedés előtt, a lappangási időben külföldön tartózkodtak,

ezt közölte az Emberi Erőforrások Minisztérium (Emmi) az ATV-nek arra a kérdésére, hogy mire alapozzák azt, hogy külföldről behozott vírus okozza a fertőzöttek számának emelkedését.

Az Emmi hozzátette, hogy miután egy fertőzött átlagban 8-10 embernek adja tovább a vírust, ezért nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az új fertőzöttek döntő többsége importált vírus miatt lett beteg. A közleményben kitértek arra is, hogy a fertőzések átadásában az is szerepet játszott, hogy többen, akik ugyan észlelték magukon a tüneteket, nem vették azt elég komolyan, és ennek ellenére elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek.

Kiemelt kép: 24.hu/Marjai János