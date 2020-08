A belarusz orvosok megmutatták, milyen sérüléseket szenvedtek a tüntetők

A 444.hu írta meg, hogy a Twitteren terjed egy, a Nexta üzenetküldő alkalmazásról származó felvétel, amin fiatal orvosok sétálnak a kelet-fehéroroszországi Mogilev egyik utcáján, kezükben egy-egy fényképpel azokról a sérülésekről, amiket el kellett látniuk az elmúlt napokban.

A hatodik napja tartó kormányellenes tüntetések során a rendőrség komoly erőszakkal lépett fel a tüntetőkkel szemben, akik gumilövedék, bénító gránát, vagy gumibotos verés okozta sérülésekkel kerültek kórházba. A legfrissebb hírek szerint, a letartóztatott mintegy 6700 tüntető bántalmazása tovább folytatódott az őrizetüket ellátó intézményekben.

Doctors in #Mogilev are walking out with pictures of all wounded protests who were brought to them depicting their horrible wounds recieved through beatings, stun grenades and rubber bullets. #Belarus pic.twitter.com/nDirfOdgIY

