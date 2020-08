Miért üldözik a bujkáló spanyol exkirályt?

Közel negyven éven át vezette Spanyolországot I. János Károly. A 2014-ben lemondott uralkodó ellen nyomozás indult hazájában, a vádak pedig olyan súlyosak, hogy akár börtönbe is kerülhetne a korábbi király, aki a gyanú szerint tetemes mennyiségű kenőpénzt fogadott el az egykori szaúdi uralkodótól, botrányaiban pedig fia és utódja, VI. Fülöp is érintett. János Károly száműzetésben született, 82 éves korában pedig elmenekült Spanyolországból. Ezúttal azonban csak magát okolhatja: nemzeti hősből lett a monarchia szégyene.

Az elmúlt hónapokban a koronavírus-járvány komoly terheket rótt Spanyolországra, így átmenetileg kissé elsikkadt, a napokban viszont új erőre kapott a királyi család körüli botrány, amelynek középpontjában az ország exuralkodója áll. I. János Károly pár száz éve még biztosan zavartalanul regnálhatott volna, a szekrényéből kieső csontvázak azonban 2014-ben arra kényszerítették, hogy – megromlott egészségére hivatkozva – lemondjon a trónról. Jelenleg pedig azzal szolgáltat a témát a világnak, hogy miután elmenekült Spanyolországból, csak találgatni lehet a hollétét.

A 82 éves János Károly az újkori spanyol történelem egyik legfontosabb alakja, egy jobb világ kezdetének szimbóluma volt hazájában. Nagyapja, XIII. Alfonz 1931-ben, az ellenzék választási győzelmének hírére, a polgárháborútól tartva, elhagyta az országot, mire rögtön kikiáltották a köztársaságot. Alfonz Olaszországba emigrált, János Károly is Rómában született meg 1938-ban, és elmúlt tízéves, amikor először Spanyolországba ment.

1975-ben, az országot diktátorként kormányzó Francisco Franco halála után került az ország élére, miután a tábornok nagy meglepetést keltve őt nevezte meg utódjaként. A király felügyeletével aztán Spanyolország visszatért a demokratikus államok közé. Közel negyven éven át uralkodott, ez alatt az ország csatlakozott az Európai Unióhoz, és a gazdasági bajok, a legendásan nagy munkanélküliség ellenére János Károly népszerűsége jóformán töretlen volt.

Spanyolország alkotmányos monarchia. A király a fegyveres erők parancsnoka, vétójoga van, ő nevezi ki a miniszterelnököt és a minisztereket, pozíciója azonban inkább formális. A szerepe kicsit hasonló a magyar köztársasági elnökéhez – igaz, János Károly a bukásáért egy plágiumügynél jóval többet tett.

Elefántvadászat, szerető, korrupció

Az első, nagyobb felháborodást okozó botránya egy afrikai luxusvadászat volt 2012-ben. A spanyolok még a gazdasági válságot nyögték, miközben a király Botswanába utazott, hogy elefántokra vadásszon. Nem akarta ezt nagy dobra verni, de eltört a csípője, műteni kellett, sokáig egy madridi kórházban lábadozott, amit meg kellett magyarázni a nyilvánosságnak. Később az is kiderült, hogy az utazáson a szeretőjével, egy nála huszonöt évvel fiatalabb német származású üzletasszonnyal, Corinna zu Sayn-Wittgensteinnel vett részt. János Károly népszerűségét alaposan megtépázta az ügy, és természetesen Zsófia királynéval is megromlott a viszonya, ami azóta sem rendeződött igazán.

Amikor a király két évvel később egészségi állapotára hivatkozva lemondott, többen azt pedzegették, hogy döntése hátterében az elefántvadászat állhat. De sejthető, hogy a családi korrupciós ügy még többet nyomott a latban.

2011-ban a király lánya, Krisztina infánsnő férje, a korábbi válogatott kézilabdázó, Inaki Urdangarin keveredett sikkasztásba. Két évvel később az infánsnőt is meggyanúsították és vád alá helyezték, a monarchia történetében példátlan módon. Krisztinát ugyan 2017-ben felmentették, Urdangarin viszont azóta is hatéves börtönbüntetését tölti. A család lényegében kitagadta az egykori sportolót, és Krisztina is háttérbe vonult, de a família renoméja súlyosan megsínylette az ügyet.

A szaúdi vasút

De ez semmi ahhoz a pénzmosási ügyhöz képest, aminek maga János Károly a főszereplője. 2018-ban egy svájci ügyész indított nyomozást a korábbi uralkodó ellen egy vasúti beruházással összefüggésben. A vád szerint János Károly a múlt évtized végén 85 millió euró kenőpénzt fogadott el a 2015-ben elhunyt szaúdi királytól, Abdullahtól, cserébe azért, hogy egy 6,7 milliárd eurós megállapodás keretében egy spanyol vállalat vasútvonalat építsen nagysebességű vasútvonalat Medina és Mekka között.

A szálak egy svájci bankba vezettek, ahol a kenőpénzt elrejtették. Az összegből Corinna zu Sayn-Wittgenstein is részesült afféle ajándékként. A nő ráadásul még 2015-ben beszélt egy spanyol rendőrnek arról, hogy érintett volt János Károly szaúdi pénzmosásában, és nem ez volt az egyetlen eset, amikor az ő számláján keresztül bonyolította kétes ügyeit a szebb időket megélt uralkodó. A beszélgetést később az El Español tette közzé. A nő ellen nem emeltek vádat, a nyilvánosság elől visszavonuló János Károly ellen azonban 2020-ban végül a hazájában is megindult a nyomozás.

A fia is benne van

Fia és utódja, VI. Fülöp a hatalomra kerülése óta küzd azért, hogy visszaállítsa a királyi család jó hírét, de apja árnyéka ott lebeg a feje felett. Nemrég kiderült, hogy ő a kedvezményezettje két offshore alapnak, amelyekbe a gyanú szerint a szaúdiaktól kapott pénz vándorolt.

Márciusban Fülöp kijelentette, lemond az alapokból származó minden hasznáról, lehetséges örökségről, és azt mondta, nem tudta, hogy ő azok kedvezményezettje. A közlemény a korábbi uralkodó szavait is tolmácsolta, aki megerősítette mindezt. Fülöp emellett megvonta apjától azt az évi 200 ezer euró apanázst, amit a spanyol állam folyósított János Károlynak.

Bár a fiát némileg sikerült tisztáznia, János Károly ellen nyomozás indult Spanyolországban, aminek hírére többen pedzegetni kezdték, hogy az egykori uralkodó el fog menekülni. Augusztus 3-án pedig meg is jelent a királyi család közleménye arról, hogy

János Károly önkéntes száműzetésbe vonult, hogy személyes ügye utóhatásaitól megóvja a monarchiát.

Hogy hová ment, és pontosan mit csinál az exkirály, azt nem tudni. Híresztelések szóltak arról, hogy Portugáliában, Abu-Dzabibaban vagy Dominikán húzza meg magát. Annyit mindenesetre biztos, hogy a 81 éves Zsófia nem tartott férjével.

Azt mindenki biztosra veszi, hogy János Károly nem annyira a monarchia renoméját akarja menteni, inkább a saját bőrét, a félelme pedig nem is alaptalan, mert a vádak alapján könnyen börtönbe kerülhet, ami előzmény nélküli lenne a nagy uralkodó családok modern kori történetében.

János Károly tehát kenőpénzt fogadott el a szaúdi királytól, de a bizonyítás során kulcskérdés lesz, pontosan mikor történt ez. A király ugyanis sérthetetlen, így ha a pénzt a 2014-es lemondását megelőzően fogadta el, akkor nem büntethető érte. Kérdés azonban, hogy tett-e törvénybe ütközőt azóta.

A sérthetetlenség Fülöpöt is védi, így a saját érintettsége miatt nem kell aggódnia, ám a sorozatos botrányok megrogyaszthatják a monarchiát. Az El Nacional című katalán lap egyenesen arról ír, hogy azok miatt a katalán függetlenségi törekvések is új erőre kaphatnak. Ez inkább csak feltételezés, az viszont biztos, hogy a királyi család érdeke az ügy lezárása. Ehhez azonban mindenekelőtt az kellene, hogy János Károly előkerüljön.

