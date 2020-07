Házában alvó nőt lőttek le – tévedésből

Tragikus gyilkosság történt a pennsylvaniai Derryben.

Július 20-án éjjel Tracy Marie Squib ágyában aludt a férjével, amikor valaki kintről belőtt az ablakon. A lövedék a 52 éves nőt találta el. Két gyerekük is a házban aludt a gyilkosság pillanatában.

Squibet kórházba kellett szállítani, ám az orvosok már nem tudták megmenteni.

Mint kiderült, a végzetes lövést egy Nathan Joseph Quidetto nevű férfi adta le, aki egészen másra akart rálőni: a férfi egy kábítószerügyi összetűzést kívánt lerendezni úgy, hogy belő vitapartnerének házába. Csak rá akart ijeszteni ellenlábasára. Csakhogy a húszéves elkövető eltévesztette az épületet.

Quidettót július 23-án letartóztatták. Azt mondja, nem ismeri az általa meggyilkolt Tracy Marie Squibet, sem a családját.

A nő a bradenville-i templom alkalmazottja volt, a lelkész szerint tele volt élettel.

