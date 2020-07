11 romániai álarát fogtak el Cipruson

Vőlegényeik helyett már a rendőrök várták őket a lárnakai repülőtéren.

Cipruson 11 romániai nőt tartóztattak le. Álházasságra készültek. 700-1000 euró közötti összeget kaptak volna az EU-vízummal járó, csak papíron létező frigyért – írja a Főtér.ro. Cipruson ez az üzlet virágzik, szinte ipari méreteket öltött.

A fiktív házasságért ázsiai és afrikai férfiak fizetnek nőknek, bűnszervezeteknek. Korábban több uniós tagállam is felszólította Ciprust, hogy vegyék fel a harcot ez ellen.

A lárnakai repülőtéren most letartóztatott 11 romániai nőt a ciprusi rendőrség az Interpollal karöltve hallgatta ki. A 11 nőből 10-et hazaküldtek, őket Romániában állítják bíróság elé. Egyiküket Cipruson tartották, mert a gyanú szerint ő győzte meg a többieket a fiktív házasságról.

A nyomozás folytatódik, még keresik a bűnszervezet azon tagjait, akik közvetítettek. Ők kifejezetten hátrányos helyzetű nőket hálóznak be. Egy házasságért akár 10 ezer eurót is bezsebelnek. Az egyezség értelmében agy fiktív házasság látszatát két évig kell fenntartani, a pároknak arra is fel kell készülniük, hogy a hatóságok ellenőrzik, hogy valóban együtt élnek-e.

Hamarosan a nicosiai parlament elé kerül egy törvény, mely a fiktív házasságokat ellehetetlenítené. Románia februárban értesítette a ciprusi szerveket, hogy a nemzetközi bűnhálózatokon keresztül olyan nők kötnek érdekházasságokat a szigetországban, akik Romániában is férjezettek.

Néhány éve magyar nők is lebuktak, nekik szerb férjeik fizettek azért, hogy legálisan beutazhassanak az Európai Unió területére.

Magyar nőknek szervezett házasságot a szerb bűnöző Az újdonsült asszonyok és férjeik az esküvőn találkoztak először, és a nyelvi nehézségek miatt beszélni sem tudtak egymással. A rendőrség jelenleg csaknem száz házasságkötést vizsgál.

