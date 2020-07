Koronavírus: háromnapos kedvező tendencia tört meg Ausztriában

Ismét száz fölé emelkedett az új fertőzöttek száma Ausztriában, az elmúlt 24 órában 129-en fertőződtek meg koronavírus által az Egészségügyi Minisztérium szerdai jelentése szerint, írja az MTI.

Háromnapos kedvező tendencia tört meg Ausztriában; vasárnap (82 fő), hétfőn (88 fő) és kedden (84 fő) is száz alatt volt az új fertőzöttek száma. A legtöbb új fertőzött továbbra is Felső-Ausztriában (52 fő), Bécsben (34 fő), Stájerország tartományban (15 fő) és Alsó-Ausztriában (14 fő) található, de Tirolban (7 fő) és Burgenlandban (4 fő) is történtek fertőződések.

Ausztriában eddig 19 943 ember koronavírustesztje lett pozitív. Közülük 711-en haltak bele a betegség szövődményeibe, míg 17 849-en időközben meggyógyultak. Jelenleg 1 369 aktív fertőzöttet, illetve beteget tartanak nyilván, 93 betegnek olyan súlyos az állapota, hogy kórházi kezelésre szorul.

Egy nemrég nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás szerint ezer megkérdezettből 59 százalék támogatja a szájmaszk-viseléssel kapcsolatos szigorításokat, és 35 százalék visel szájmaszkot azokon a nyilvános helyeken is, ahol az jelenleg nem kötelező. A válaszadók 64 százaléka szorgalmazza a büntetések szigorítását. Az osztrák kormány kedden jelentette be, hogy péntektől ismét kötelező lesz a szájmaszk az üzletekben, a postahivatalokban és a bankokban. A büntetési tételek is szigorodnak; büntetőjogi következménye is lehet annak, ha egy koronavírussal fertőzött személy megszegi a karanténkötelezettséget. Az óvintézkedések bevezetése óta a rendőrség ötvenezer alkalommal ellenőrizte a karanténkötelezettség betartását; eszerint koronavírussal fertőzött személyek 265 alkalommal követtek el szabálysértést.

A szabályszegésben Tirol jár az élen; a tartományban 165 alkalommal fordult elő, hogy a karanténidejüket töltő személyek elhagyták a lakhelyüket.

Karintiában megkezdődött a bírósági eljárás annak a nőnek az ügyében, aki Covid-19-betegségben szenvedett, és megszegve a karanténkötelezettséget, szájmaszk nélkül bevásárolni indult. Felső-Ausztriában pedig pénteken kezdődik a bírósági tárgyalás annak a 35 éves nőnek az ügyében, aki még áprilisban fertőződött meg koronavírussal, ugyanakkor megszegve a karanténkötelezettséget, sétálni indult. Szándékos veszélyeztetés gyanújával indult eljárás ellenük, és akár három év szabadságvesztésre is büntethetik őket.

