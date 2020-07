Villanypásztorral tartja távol pultjától a vendégeket az angol kocsmáros

Villanypásztort szerelt fel a bárpultja elé egy angol kocsmáros, hogy szomjas vendégeit rászorítsa a távolságtartásra. Johnny McFadden, a St. Just-i Star Inn tulajdonosa elmondta, hogy kocsmája nagyon kicsi és mindenképpen meg akarta oldani, hogy vendégei betartsák a kötelező egyméteres távolságot.

A brit kocsmák július 4-én nyithattak meg ismét a karantén után. A bárokba betérő vendégeknek a személyes adataikat is le kell adniuk, hogy fertőzés esetén meg lehessen találni őket. McFadden elmondta, hogy maga és a személyzet védelmében akarja elérni, hogy vendégei betartsák a távolságtartás szabályait. Mint hozzátette: egy kötelet vagy láncot akart kifeszíteni, de nem talált megfelelő felszerelést.

– mondta.

A pub landlord, who got fed up with his punters not social distancing, has installed an electric fence at the bar. Johnny McFadden who runs The Star Inn in St Just and is also a local farmer said: “It keeps the sheep away, and it keeps the people away.” https://t.co/lU8vuBsy9t pic.twitter.com/BUlRWn6Kz1

— Greg Martin (@photogregmartin) July 13, 2020