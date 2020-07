Akár nyerhet is a brazil elnök azzal, hogy koronavírusos

Jair Bolsonaro hónapok óta lekicsinylően beszélt a vírusról, amely országában már 1,6 millió embert fertőzött meg. Sok múlik azon, ő kilábal-e belőle, és milyen gyorsan.

A brazil elnök, Jair Bolsonaro negyedszer is átesett a koronavírusteszten. Az előzőekkel ellentétben erre azért volt szükség, mert a betegség tüneteit mutatta, magas láza volt. És most pozitív is lett a tesztje.

Ami nála azért ironikus, mert sem korábbi mondatai, sem korábbi cselekedetei nem arra mutattak, hogy komolyan venné a világjárványt, amelyben világszerte 12 millióan fertőződtek és több mint 540 ezren haltak meg. Különösen súlyos a helyzet Brazíliában, amely 1 millió 674 ezer fertőzöttel és 66 868 halálos áldozattal az Egyesült Államok után második a vírus által leginkább sújtott országok listáján.

Egy kis megfázás

– jellemezte Bolsonaro korábban több alkalommal is a koronavírust, és erre, valamint a gazdaság érdekeire hivatkozva ellenezte a komolyabb lezárásokat is, egészen odáig ment, hogy „a brazilok nem kapnak el semmit.”

Kedden már azt jelentette be, hogy noha a tesztje pozitív lett, a láza már le is ment, és jól érzi magát. Még vasárnap kezdett el rosszul lenni, köhögött, fájtak az izmai, és magas láza is lett, hétfőre még rosszabbá vált az állapota, ezután vettek tőle mintát. És mivel elmúlt 65 éves, a rizikócsoportba tartozik, még akkor is ha – mint mondja – sportos múltja miatt mindig jó egészségnek örvendett.

A betegség kezelésére elkezdte szedni – ahogy egy darabig, ráadásul fertőzés nélkül, Donald Trump amerikai elnök is – a hidroxiklorokint, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nemcsak hatástalan a koronavírussal szemben, de akár veszélyes is lehet. Emellett az azitromicin nevű antibiotikumból is bevesz, és hiába a tudományos érvek, ezeknek tulajdonítja, hogy állapota máris javul.

Most mindenkit leteszteltek, akivel az utóbbi időben találkozott a populista brazil elnök.

Noha volt olyan brazil lap, amelyik azzal a címmel hozott le cikket, hogy „Miért szurkolok annak, hogy Bolsonaro meghaljon” – az újságíró szerint a vírus súlyosságát tagadó elnök így legalább halálával megtenné azt a szolgálatot, amire életében képtelen volt –, sokan jobbulást kívántak a hír hallatán, közöttük a WHO vészhelyzeti igazgatója, Mike Ryan, aki egy kis fricskával azért hozzátette:

Azt hiszem, az üzenet ugyanaz mindannyiunknak: sebezhetőek vagyunk a vírussal szemben.

Irónia

„Amit eddig láttam, az az, hogy vannak más típusú influenzák, amelyek több embert öltek meg, mint a koronavírus.”

„A mai információink alapján, mivel Brazíliában trópusibb az éghajlat, szinte el is értük már a járvány végét, vagy már vége is van… A vírus nem terjed olyan gyorsan, olyan meleg éghajlaton, mint a miénk.”

„Miután már leszúrtak, nem dőlök le egy kis influenzától.”

Három idézet, amiket a BBC szedett össze a járvány korai szakaszából, az elnöktől, aki ellenezte a strandok lezárását, a maszkviselést, de még a távolságtartási szabályok betartását is.

A járvány kitörése óta két orvosi végzettségű egészségügyi miniszter is felmondott, mivel nem értettek egyet Bolsonaro lazaságával. Így hetek óta egy tábornok áll a minisztérium élén.

Igaz, a maszkviselés legalább nyilvános helyeken kötelező lett – korábban az elnök számos nyilvános rendezvényen jelent meg fedetlen arccal, még akkor is, ha helyi szabályok előírták a maszk hordását. A korábban pedig azt jelenti, hogy még szombaton is így tett. Ernesto Araújo osztott meg egy képet a Twitteren, amint Bolsonaróval és másokkal – négy másik miniszterrel és az amerikai nagykövettel – az arcuk eltakarása nélkül, ölelkezve ünneplik a brazíliavárosi amerikai követségen a függetlenség napját. Todd Chapman nagykövet és a felesége tesztje negatív lett.

Na Embaixada dos EUA, celebrando o 4 de julho, dia da independência americana. pic.twitter.com/CqtgUNxiSL — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) July 4, 2020

A Worldometers adatai szerint Brazíliában kedden regisztrálták a második legtöbb új esetet a járvány kitörése óta, 48 584-et, ahogy a halálos áldozatok száma is az egyik legmagasabb volt: 1312, miközben szakértők szerint jóval több áldozat lehet, mint amennyiről a hivatalos adatok szólnak, akár 15-ször annyi. A mostani emelkedés hátterében az is ott lehet, hogy a két nagyvárosban, Rio de Janeiróban és Sao Paulóban elkezdték feloldani a lezárásokat, így lassan újranyithatnak a vendéglátóhelyek is.

Jövő

A pandémia kitörése óta Bolsonaro népszerűsége folyamatosan csökken, többször tüntettek ellene, de minden hétvégén tartanak egy menetet a támogatói is, amin az elnök rendszeresen megjelenik, kezet ráz, szelfiket készítene vele. Maszk annak ellenére nem volt rajta, hogy egy bíróság a múlt hónapban erre kötelezte.

Az egyik kirúgott egészségügyi miniszter, Luiz Henrique Mandetta azt mondja, csak idő kérdése volt, hogy Bolsonaro megfertőződjön. Az igazi kérdés inkább az, hogy a vírus hogyan hat majd az egészségére és politikai jövőjére. Bár a rizikócsoportba tartozik, kedden azt mondta:

Olyan, mint az eső, valamikor úgyis elkap. Az élet megy tovább. Nézzenek rám, jól vagyok!

Ezt is maszk nélkül mondta, kartávolságra a pár kiválasztott újságírótól, igaz, ezúttal a sajtótájékoztató elején rajta volt a maszk.

Ami pedig a politikai jövőjét illeti, ha Bolsonaro túléli komolyabb következmények nélkül a vírust, akár meg is erősödhet, hiszen legalább rá nézve igaz lesz, amit hangoztatott, hogy a vírus a legtöbb esetben csak influenzaszerű tünetekkel jár. De ha elhúzódik a betegsége, annak is lehet annyi előnye, hogy ezzel foglalkozik a média, nem az ellene és a rokonai ellen indított vizsgálatokkal.

Az viszont kevésbé várható tőle, hogy a brit miniszterelnökhöz, Boris Johnsonhoz hasonlóan ő is átértékeli eddigi tetteit, és komolyabban veszi a járványellenes intézkedéseket. Félő az is, hogy a példáját követve sokan kezdik el szedni a hidroxiklorokint – miközben az elnök figyelhetne jobban országa egyébként ismert szakértelmére a vakcinagyártásban. Jelenleg is két gyógyszergyártó, illetve az Oxfordi Egyetem tervezi azt, hogy több tízezer önkéntest kezelnének a koronavírus ellen készülő gyógyszerükkel.

Kiemelt kép: Mateus Bonomi /AGIF /AFP