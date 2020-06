Akár 100 ezerre is felugorhat a napi esetszám az USA-ban

Aggodalmát fejezte ki a koronavírus-járvány egyesült államokbeli terjedése miatt Anthony Fauci, az allergiológai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) vezetője és Robert Redfield, a betegségmegelőzési és járványügyi központok (CDC) igazgatója kedden a szenátus egészségügyi bizottságában tartott meghallgatáson.

Anthony Fauci úgy fogalmazott: rendkívül aggasztónak találja, hogy az emberek nem tartják be a társadalmi távolságtartás szabályait a bárokban és az éttermekben, nem hordanak szájmaszkot és nem kerülik a tömeget – írja az MTI.

A járványügyi szakember rendkívül fontosnak nevezte, hogy az új típusú koronavírus elleni oltóanyag hatékony és biztonságos legyen, továbbá mindenki hozzáférhessen. Ugyanakkor megjegyezte: nincs garancia arra, hogy az év végéig meglesz ez a vakcina.

A demokrata párti Elizabeth Warren szenátor kérdésére válaszolva Fauci úgy vélekedett, hogy az országban egyelőre nem tudják teljesen uralni a járványhelyzetet.

„Rossz irányba haladunk” – fogalmazott. Különösen aggasztónak minősítette a járvány fellángolását Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában. Mint mondta: jelenleg naponta mintegy 40 ezer új fertőzést regisztrálnak, de ez a szám megugorhat akár napi 100 ezerre is.

Robert Redfield azt mondta, hogy hosszú ideig tartó visszaszorulás után több amerikai tagállamban ismét fellángolt a járvány. Ezt több tényezőnek tulajdonította, köztük a megnövekedett számú vírustesztelésnek és az emberek óvatlanságának. Elsősorban a fiatal korosztályokat sürgette, hogy tartsák be a CDC járványra vonatkozó javaslatait, például a távolságtartást és a szájmaszk viselését. Redfield arról tájékoztatta a törvényhozókat, hogy a CDC 48 munkacsoportja 20 tagállamban vesz részt a járvány elleni küzdelemben.

Kedden Andrew Cuomo, New York állam kormányzója sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 16 amerikai tagállamra terjesztik ki a kötelező kéthetes karantént az onnan történő beutazást követően. A kormányzó a múlt héten nyolc, elsősorban déli államból érkező beutazók karanténját rendelte el, köztük arizonai, texasi és floridai beutazókét. A kedden nyilvánosságra hozott bővített listára rákerült a nyugati parti Kalifornia, Nevada, Utah, Idaho, Arkansas és a középnyugati Iowa is. A karantént megsértők ezerdolláros büntetésre számíthatnak.

Kiemelt kép: POOL/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP