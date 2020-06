Késelés volt egy glasgow-i szállodában

Késeléses támadás történt péntek délután Glasgow-ban. A skóciai rendőrség (Police Scotland) hivatalosan megerősítette a BBC korábbi értesülését, hogy a támadással gyanúsított férfit a rendőrök a helyszínen agyonlőtték. Hivatalosan meg nem erősített médiaértesülések szerint a támadásban hárman meghaltak.

Steve Johnson, a Police Scotland főparancsnok-helyettese a Twitteren közzétett beszámolójában megerősítette azt is, hogy a sérültek között van egy rendőr, akit kórházba szállítottak.

Statement from Assistant Chief Constable Steve Johnson:

"We are continuing to deal with the incident on West George Street #Glasgow and would ask people to avoid the area." https://t.co/xOHiwemEpG

— Police Scotland (@policescotland) June 26, 2020