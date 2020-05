Áprilisban 99,97 százalékkal esett vissza az autógyártás Nagy-Britanniában

A koronavírus-járvány megfékezése végett elrendelt korlátozások miatt múlt hónapban gyakorlatilag megszűnt az autógyártás Nagy-Britanniában: a pénteken ismertetett statisztika szerint áprilisban mindössze 197 személygépkocsi készült az országban, írta meg az MTI.

A brit autógyártók és autókereskedők szövetsége (SMMT) havi összesítésében közölte, hogy az autógyártás a II. világháború óta nem tapasztalt mélypontra zuhant. A szakmai szervezet kimutatása szerint tavaly áprilisban 70 971 autó készült Nagy-Britanniában;

az idei azonos hónapban gyártott 197 kocsi ehhez képest 99,7 százalékos visszaesés.

Az áprilisban átadott személyautók mindegyike prémium-, luxus- vagy sportkategóriás jármű volt, amelyek valójában jórészt már a korlátozások miatt elrendelt gyárbezárások előtt elkészültek és a múlt hónapban csak az „utolsó simításokat” kellett elvégezni rajtuk — áll a SMMT pénteki jelentésében.

Az év eleje óta eddig 319 449 autót gyártottak Nagy-Britanniában, 27,6 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi azonos időszakban, amikor 441 260 gépkocsi készült. Az SMMT azzal számol, hogy az idei évben 400 ezerrel kevesebb autó készül a szigetországban a januári alapeseti előrejelzésben valószínűsített 1,27 milliónál.

A szakmai szövetség szerint a termelői árak szintjén ez 12,5 milliárd font (ötezer milliárd forint) bevételkiesését okoz 2020 egészében a brit autóiparnak.

Az SMMT hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az autógyárak nem álltak le teljesen: sokuk áttért az egészségügyi dolgozókat a koronavírus-fertőzéstől védő felszerelések, kórházi berendezések, köztük lélegeztetőgépek gyártására. A szervezet adatai szerint az autóipari szektor üzemei a személyi védőfelszerelésekből eddig 711 495-öt gyártottak. A legutóbbi felmérések szerint a múlt hónapban a brit feldolgozószektor egészének aktivitása is gyakorlatilag összeomlott.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit gyáripar szezonálisan kiigazított beszerzésimenedzser-indexe (BMI) áprilisban soha nem mért alacsony szintre, 32,6-ra esett a márciusban kimutatott 47,8-ról. Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának csökkenését jelzik. Ennek alapján a márciusi gyáripari index is már visszaesést mutatott, de a 32,6-os áprilisi feldolgozóipari BMI-mutató az ágazat aktivitásának szabadesésszerű zuhanására vallott. A májusról rendelkezésre álló előzetes, részleges becslések ugyanakkor már az aktivitás élénkülését mutatják, miután a korábban elrendelt korlátozásokat a brit kormány fokozatosan enyhíti. Ennek jegyében május 11-étől visszatérhettek munkahelyükre azok, akiknek munkavégzése otthonról nem megoldható. Az enyhítés más szektorok mellett az építőipari és a feldolgozóipari munkavállalókat is érinti.

