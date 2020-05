Végigköhögte a felszólalását egy ausztrál politikus a parlamentben

Koronavírusra tesztelik Josh Frydenberg ausztrál kincstárnokot, miután kis túlzással megállás nélkül köhögött a kétperces felszólalása alatt a parlamentben kedden, írja a BBC.

A politikus a gazdasági kilátásokról beszélt, és többek közt azt is elmondta, hogy júniusra 10 százalékot eshet az ausztrál GDP.

Frydenberg szinte az elejétől a végéig köhögött, majd azzal viccelődött, túl hosszú a beszéde. A végére már alig tudta befejezni a mondatait.

Az ülést követően közleményben jelezte a kormány, hogy koronavírusra tesztelik a kincstárnokot, aki házi karanténba vonul. Eredménye holnapra várható.

The optics are worse than I anticipated. pic.twitter.com/4t4XSOahpj https://t.co/PHhoBoGEao

— Eliza Barr (@ElizaJBarr) May 12, 2020