Csernobili tűz: nem titkolnak semmit

A turisztikai látványosságok több mint 30 százaléka semmisült meg helyreállíthatatlanul a csernobili tiltott övezetben tíz napon át pusztító tűzben. Jaroszlav Jemeljanenko, a csernobili utazásszervezők szövetségének vezetője egy ukrán tévében azt mondta, leégtek egykori szovjet üdülőközpontok, erdei falvak, amelyeket többnapos túrákon mutattak meg a turistáknak.

Megmenekültek viszont a tűztől a fő turisztikai célpontok, Pripjaty városa, Csernobil és a katonai város, Csernobil-2, ahol a rádióállomás van. Az utazásszervezők a helyi kormányzóságtól azt kérik, hogy próbálják a korszerű technológiák segítségével helyreállítani az elpusztult objektumok egy részét.

A katasztrófavédelmi szolgálat szerda reggel közölte, nyílt tűz már nincs a térségben, az eső segített megfékezni a lángokat, de még tart a parázsló tűzfészkek oltása. A munkálatokban 521 tűzoltó vesz részt 124 technikai eszközzel, két helikopterrel, amelyek előző nap hat tonna vizet locsoltak szét, írta az MTI.

Eddig két embert gyanúsítottak meg a tűz okozásával, de nem vették őrizetbe őket. Mindketten azt állították, véletlenül okozták a tüzet. Folytatják a nyomozást, mert több jel is arra utal, hogy lehettek mások is, akik illegálisan hatoltak be a tiltott övezetbe. A belügyi tárca szóvivője szerint a tűz szokatlan volt, több tűzfészek volt, sok helyszínen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd esti videoüzenetében, amit a Facebookon tett közzé, arról beszélt, hogy a tűz miatt egyetlen kritikus fontosságú objektum sem került veszélybe, a radioaktív sugárzás szintje Kijevben és Kijev megyében a megengedett szinten van. Az államfő mindenkit arról biztosított, hogy a katasztrófával kapcsolatban „senki sem akarja eltitkolni az igazságot” a közvélemény elől.

Korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat is tudatta, hogy Magyarországon sem emelkedett a háttérsugárzás a Csernobil melletti erdőtűz miatt. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szerint a magyarországi háttérsugárzás értékeiben nem volt a normálistól eltérő változás.

Kiemelt kép: A csernobili atomerőmű tetejéről április 10-én készített kép az atomerőmű körüli lezárt területen égő erdőtűzről. MTI/AP/Az ukrán rendőrség sajtóirodája