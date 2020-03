Parkolóból csináltak „hajléktalanszállót” Las Vegasban

Meglehetősen nagy port kavart Amerikában az alábbi fotó, amin hajléktalan emberek láthatóak, amint egy Las Vegas-i parkolóban alszanak. A városvezetés vészhelyzetként írta le a kialakult helyzetet, mondván, ez volt a legjobb megoldás, miután a koronavírus miatt újabb hajléktalanszállót voltak kénytelenek bezárni, írja a Guardian.

Nevada, a state in one of the richest countries in the world, has painted social-distancing boxes on a concrete parking lot for the homeless to sleep in. pic.twitter.com/svNJ0N9r3f

— A Mancino-Williams (@Manda_like_wine) March 30, 2020