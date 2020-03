Komoly földrengések rázták meg Horvátországot, Magyarországon is lehetett érezni

Egy 5,3-as és egy 5,1 -es földrengés rázta meg Horvátországot, epicentruma Zágráb közvetlen közelében, mindössze 7 kilométerre volt északkeletre – olvasható a földrengéseket listázó emsc-csem.org-on. Az első, erősebb Richter-skála szerinti 5,3-as 5:24-kor, a második 5,1-es hat után egy perccel volt. A Reuters ugyanakkor a Német Földtudományi Kutatóközpont (GFZ) adataira hivatkozva 6-os erősségű földmozgásról számolt be. A hatos magnitúdójú földrengés a katasztrófavédelem honlapja szerint már erősnek nevezhető, „erősebb épületek is megrongálódnak az epicentrumtól 50-80 km távolságban is”.

Később a GFZ közölte, hogy a földrengés 10 kilométeres mélységben keletkezett és az erősséget visszaminősítették 5,3-asra. Hét óra után pár perccel aztán újra megmozdult a föld, az utórezgés már valamivel enyhébb volt.

Az emsc-csem oldalán képeket is találni, vakolat, házelemek hullottak, amik autókat törtek szét. A Time Out horvát kiadása szerint az emberek erős rezgésekre ébredtek, sokan alig felöltözve rohantak ki az utcákra. Az elektromos áram Zágráb több részén is elment. Ilyen erejű földmozgásra nem történt Horvátországban, senki sem emlékszik hasonló mértékűre – írta még a lap.

Több mint 10 másodpercig tartott. Soha nem éreztem még ilyen erőset

– mondta a Reutersnek egy szemtanú.

Személyi sérülésekről egyelőre nem tudni.

A horvát belügyminiszter, Davor Bozinovic közben arra kéri a lakosságot, hogy a koronavírus-járvány miatt ne gyűljenek össze egy helyre. Az országban eddig 206 ember fertőződött meg és egy ember halt bele az új vírusba.

Zagreb hit by 5.3 magnitude earthquake ~30 minutes ago just as full lockdown started. Now everyone’s outside grouped in front of their buildings. This won’t help. pic.twitter.com/QPzAIqUSkM — Filip Radelic (@fichek) March 22, 2020

A földrengésről egy Somogy megyei, nagyatádi olvasónk értesített minket, szóval Magyarországon is érezhető volt. Pakson, sőt Sopronban is lehetett még érezni, tudtuk meg olvasóinktól. A horvát határ közeléből egy olvasónk úgy írta le a földrengést, mintha valaki ütötte vagy be akarta volna törni az ablakot.

Cikkünk frissül.