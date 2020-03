Legalább 4500 magyar van külföldön, alakul a terv a kint ragadtak hazahozására

Ennyien regisztráltak a konzuli szolgálatokon. A valós szám biztosan nagyobb, Szijjártó Péter ismertette, mi a terv azok hazahozására, akik kint ragadtak.

A koronavírus-járvány miatt folyamatosan zárulnak le a határok, és egyre több ország, köztük Magyarország is bevezetett korlátozó intézkedéseket. Főszabály szerint hétfő óta Magyarországra kizárólag magyar állampolgárok léphetnek be, ami igaz a repülőtereken keresztüli belépésekre is. A korlátozások miatt rengeteg járatot törölnek kihasználatlanság miatt, ezért sokan külföldön ragadtak.

Külügyi forrásból megtudtuk, hogy a konzuli szolgálatokon körülbelül 4500 magyar állampolgár regisztrált szerte a világon, de arról nincs még információ, hányan jönnének haza.

Szijjártó Péter külügyminiszter egy Facebook-videóban ismertette, milyen lépéseket tettek eddig a magyar állampolgárok hazautaztatása érdekében.

Azon dolgozunk, hogy mindenki haza tudjon jönni Létrejött a külföldön rekedt magyarok hazatérését megszervező munkacsoport. Öt közép-európai országgal folyamatosan egyeztetünk annak érdekében, hogy mindenki haza tudjon jönni. Közzétette: Szijjártó Péter – 2020. március 19., csütörtök

A terv gerince, hogy több ország összeállt a régióból, hogy együtt szállítsák haza az állampolgáraikat: Magyarország mellett Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Csehország és Szlovákia vesz részt az együttműködésben. Ahogy azt megtudtuk, a feladatban oroszlánrészt fog vállalni Ausztria, mert az említett országok közül egyedül nekik működik még állami légitársaságuk, az Austrian Airlines. Ennek az együttműködésnek volt az első felvonása a csütörtökön Marokkóból Budapestre 108 magyart, valamint 34 más, közeli ország állampolgárát szállító WizzAir-gép.

Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy hosszú hónapokra bénulhat meg a légi közlekedés, ezért arra kérte a magyar állampolgárokat, hogy vagy térjenek haza külföldről minél előbb, ha ezt meg tudják oldani, vagy jelezzék, ha segítségre van szükségük. A hazatérés koordinálására létrejött egy munkacsoport a külügyminisztériumban, amit Sztáray Péter államtitkár vezet.

A külügytől úgy tudjuk, hogy az evakuáció folyamatos lesz, de a távoli országokban, sporadikusan jelenlévő magyarok hazaszállítása nem egyszerű feladat, így nem megy egyik percről a másikra. Ezekre a repülőgépekre nem kell saját zsebből jegyet váltani, viszont az evakuációig felmerülő költségeket mindenkinek magának kell állnia.

