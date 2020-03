Amerikában nem a vécépapír a sláger, a fegyverboltok előtt kígyóznak hosszú sorok

Ki így készül, ki úgy.

New York és Los Angeles is leáll a koronavírus miatt

Szerte a világon megszokottá váltak a boltokban az üres polcok, ahogy a koronavírus-járvány miatt pánikvásárlásba kezdtek az emberek, de az Egyesült Államokban nem csak a vécépapírokból, konzervekből és tésztákból tankolnak fel, hanem fegyverekből is. Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint szinte soha nem látott kereslet van a különböző önvédelmi fegyverek, valamint a lőszerek iránt, és miközben a boltok előtt sorok kígyóznak, sok üzletben már attól tartanak, hogy teljesen ki fognak fogyni készletekből, és utánrendelni sem tudnak majd, hogy kielégítsék a megnövekedett keresletet.

Tiszta őrület!

– így jellemezte a vásárlói rohamot az AP amerikai hírügynökségnek a Georgia állambeli Smyrna városában található Adventure Outdoors tulajdonosa. Az önmagát az ország legnagyobb fegyverboltjaként reklámozó, 7500 négyzetméteres üzletben a megszokott lőszermennyiség ötszörösét adták el az elmúlt napokban, és csak hétfőn ötszáz fegyver talált vevőre. Kedden nagyjából háromszáz vásárlót szolgáltak ki, és a forgalmuk a négyszeresére nőtt.

Hasonló helyzetről számoltak be a fegyverboltok az egész országból. A BuzzFeed cikke szerint az általuk megkeresett üzletek egy részében olyan nagy volt a forgalom, hogy az ott dolgozó embereknek még arra sem volt idejük, hogy válaszoljanak a kérdéseikre. Sok bolt pedig már előre bocsánatot kért a weboldalán a vásárlóktól a hosszas várakozási idő miatt.

A Long Islanden található Coliseum Gun Traders fegyverbolt tulajdonosa, Andrew Chernoff az ABC7 New York-i televíziónak elmondta, hogy estére már az összes reggel érkezett fegyvert eladják. A férfi kijelentette:

Alig tudunk elég fegyvert szerezni, hogy legyen mit eladni.

Egy coloradói fegyverbolt tulajdonosa a Denver Postnak arról számolt be, hogy húsz-harmincszorosára nőtt a forgalmuk az előző héten, egy másik pedig közölte, péntekre teljesen kifogytak a lőszerekből, pedig általában több hétre elég készletet tartanak, ám most még rendelni sem tudnak sehonnan. A kereslet olyan nagy, hogy egyes boltokban már korlátozzák, egy ember egy napon hány fegyvert és lőszert vásárolhat – írta az AP.

Az Ammo.com internetes lőszerbolt közlése szerint majdnem 70 százalékkal nőtt a kereslet február 23. és március 4. között az egy héttel korábbi adatokhoz képest. Hozzátették: ez az első alkalom, amikor egy vírus miatt nőtt a forgalmuk. Egy nebraskai fegyverbolt vezetője pedig a BuzzFeednek elmondta, hogy egy nagykereskedő, akitől vásárolni szokott, már teljesen kifogyott a 9 mm-es, a 2 mm-es és 5,56 mm-es lőszerekből. Egy másik kereskedő pedig elmondta, egy bolt száz darab AR15-ös gépkarabélyt vásárolt tőle.

A boltok közlése szerint az emberek főleg önvédelmi fegyvereket kezdtek vásárolni, a vadászfegyverekből egyáltalán nem fogy több a szokásosnál. Az Észak-Karolinában található Hyatt Guns marketingigazgatója az NBC Newsnak elmondta, hogy soha nem látott mennyiségben vesznek kézi lőfegyvereket, shotgunokat és félautomata gépkarabélyokat, mint a nagyon népszerűnek számító AR-15-ös. Ugyanerről számolt be a georgiai Adventure Outdoors is.

A boltosok a járvány miatt kialakult bizonytalansággal magyarázták, hogy az amerikaiak megrohanták a fegyverboltokat, mert nem tudják, mi várható, és biztosak akarnak lenni abban, hogy lesz mivel megvédeni saját magukat és családjukat. A fegyverüzletek közlése szerint sokan közülük életükben először vásárolnak fegyvert, amit megerősít az is, hogy a hatóságok sokkal több háttérvizsgálatot végeznek, mint korábban. Az FBI-nál például 23 százalékkal nőtt ez a szám februárban az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Közben Washington és Kalifornia államokban az ázsiai közösség kezdett el felfegyverkezni, félve a Kínából indult vírus miatti rasszista támadásoktól. A Washington állambeli Bellevue városában található Wade’s Eastside Guns fegyverbolt egyik vezetője a The Trace című lapnak elmondta, hogy hatszorosára nőtt a forgalmuk az elmúlt hetekben, és az új vásárlók szinte csak ázsiai származásúak voltak.

Ugyanerről számolt be a lapnak egy közeli városban üzemelő fegyverbolt társtulajdonosa is. Tiffany Teasdale elmondása szerint már nyitás előtt sorok állnak az üzlet előtt, zárás után pedig nehéz kitessékelni a vásárlókat. A nő hozzátette:

10–15 fegyvert szoktunk eladni egy hétvége alatt. A legutóbbi szombaton 60-at adtunk el.

Hasonló zajlik Kaliforniában is. A Los Angeles közelében található Arcadia Firearm and Safety nevű fegyverbolt tulajdonosa, a kínai származású David Liu elmondása szerint még soha nem volt olyan nagy forgalma, mint most. A CBS Los Angelesnek elmondta, hogy tízszer annyian térnek be hozzá, mint általában szoktak, és főleg kínai származásúak.

Liu szerint pánikba estek, mert nem érzik magukat biztonságban, valamint attól tartanak, hogy kínaiak elleni zavargásokra kerülhet sor, mivel könnyű célpontnak gondolják őket, a kínaiak ugyanis általában nem szoktak lőfegyvereket tartani maguknál. Liu ugyanakkor a Los Angeles Times című lapnak elmondta, nem csak a kínai vásárlók miatt van nagy forgalma, mert „mindenki” fegyvereket és lőszereket vásárol magának, hozzátéve, hogy „az egész országot lepucolták, olyan ez, mint a vécépapír”.

Ahogy azt a Georgia állambeli Stockbridge városában található Ed’s Public Safety nevű fegyverbolt tulajdonosa az AP amerikai hírügynökségnek elmondta, 27 éve foglalkozik fegyvereladással, de ilyet még soha nem tapasztalt. A férfi kijelentette, ez már az a kategória, amikor az emberek attól tartanak, hogy

nem lesznek képesek megvédeni a családjukat a hordáktól és az élőhalottaktól.

Kiemelt kép: MTI/AP/Ringo H.W. Chiu