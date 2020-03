30 napra lezárják az EU külső határait

A koronavírus-járvány terjedésének fékezésére Franciaországban kijárási korlátozások lépnek életbe kedd déltől legalább két hétre, az Európai Unió pedig lezárja a külső határait harminc napra

– jelentette be hétfő este Emmanuel Macron. A francia elnök hétfő esti televíziós beszédében elmondta: szigorúan a legszükségesebbre szűkíti a franciák mozgását, a szabályszegés büntetést von maga után, jóllehet elkerülte a karantén vagy az elkülönítés kifejezéseket.

„Kedden délben legalább két hétre nagyon erősen leszűkülnek a mozgásaink” – fogalmazott a köztársasági elnök mintegy húsz perces tragikus hangvételű beszédében, amelyben többször megismételte, hogy „háborúban állunk”.

Kültéri gyülekezések, családi és baráti találkozók nem engedélyeztetek. Barátokkal találkozni a parkban vagy az utcán többet nem lehet

– hangsúlyozta Emmanuel Macron. Kizárólag élelmiszert vásárolni, orvoshoz vagy gyógyszertárba lehet elmenni otthonról, illetve akik nem tudnak otthonról dolgozni, elmehetnek a munkahelyükre, s a kültéri sportolás is engedélyezett. Ezek a szabályok lényegesen szigorúbbak, mint a ma bejelentett magyar intézkedések.

Megjelent a rendelet: ezek a változások lépnek életbe éjféltől Bezár sok bolt, vendéglátóhely délután háromkor. A 70 éven felülieknek lakáskarantént javasolnak. Nyilvántartásba veszik az egészségügyi tanulókat, hogy a válság fokozódásakor bevonhassák őket az ellátásba.

„Minden szabálysértés büntetendő” – tette hozzá az államfő, de nem mondta el, hogy milyen módon fogják a hatóságok ellenőrizni, hogy ki miért van az utcán. Ugyanakkor jelezte, hogy a kormány kedd reggel rendeletet jelentet meg arról, hogy mi számít szükséges mozgásnak, illetve arról is, hogy milyen szankciókat vonnak maguk után a szabálysértések.

A bejelentett korlátozások nem annyira szigorúak, mint a spanyolországi vagy az olaszországi intézkedések, s elképzelhető, hogy azért két hétre szólnak, mert csak az első lépést jelentik az orvostársadalom által szorgalmazott „teljes karantén” előtt.

Szombat este a kormányzat egyébként már kihirdette a járványhelyzet legsúlyosabb fokozatát, s jelezte: csak a létfontosságú nyilvános helyek, az élelmiszerboltok, a dohányboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a benzinkutak lehetnek ezentúl nyitva, és mindenkinek a legszükségesebbre kell korlátoznia a mozgását, amiért a Covid-19 vírus okozta fertőzés egyre erősebben terjed az országban. Vasárnap viszont a franciák többsége fittyet hányt a kormányzat kérésére, és napos tavaszi időben tömegek voltak az utcán és a parkokban, amit a politikusok többsége szóvá is tett, felelőtlennek nevezve az állampolgárokat.

A választásokat és a reformokat is elhalasztják

Emmanuel Macron azt is bejelentette, hogy elhalasztja az önkormányzati választások vasárnapra tervezett második fordulóját, de nem említette meg, hogy mikorra. A francia elnök arra is kitért, hogy felfüggeszti a reformokat, beleértve a vitatott nyugdíjreformot is, a fizetési nehézségbe került vállalkozásoknak felfüggeszti az adó- és járulékfizetési kötelezettségeit, nem kell befizetniük az áram- és gázszámlákat, és a bérleti díjakat sem. Arra is megkérte a vállalatokat, hogy könnyítsék meg a távmunkát a munkavállalóiknak.

Lezárják az EU határait

Emmanuel Macron megerősítette, hogy az Európai Unió egy hónapra lezárja a külső határait.

„A nem európai országok és az Európai Unió között minden beutazást felfüggesztünk harminc napig” – mondta. Hozzátette, hogy a francia állampolgárok a határzár ellenére hazatérhetnek. Ennek érdekében azt javasolta, hogy forduljanak az adott ország francia nagykövetségéhez vagy konzulátusához.

A hétfő esti hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma Franciaországban 6633 volt, ami több mint 1200-zal haladja meg az előző napi adatokat, a halottak száma pedig 21-gyel 148-ra emelkedett. Az egyik fő gócpont az ország keleti részén az elzászi régió, ahol 1543 beteget tartanak nyilván, és a kórházak intenzív osztályai gyakorlatilag beteltek, ezért egy katonai tábori kórházat is felállítanak. A másik gócpont a szintén túlterheltséggel küzdő Párizs körüli Ile-de-France régió 1762 diagnosztizált beteggel.

Kiemelt kép: MTI/Krizsán Csaba