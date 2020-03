Súlyos betegség után hétfőn meghalt Morvay Péter újságíró, publicista. 52 éves volt – írta az Új Szó.

A hvg.hu azt is írja, hogy Morvay Prágában tanult történelmet és politológiát, korábban Szegeden is élt. 1989-től írt, többek között a Prágai Tükörnek volt a szerkesztője. 2003 és 2014 között dolgozott a pozsonyi SME lapnak, a szlovák, a cseh és a magyar sajtóban is rendszeresen publikált, a HVG-ben is jelentek meg írásai. Az utolsó években a Denník N lap munkatársa, kommentátora volt.