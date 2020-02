Lett volna hasonmása, de nem kellett Putyinnak

Az orosz elnöknek biztonsága érdekében ajánlottak dublőröket.

Ezt ő maga árulta el a TASZSZ hírügynökségnek a kormányzása 20. évfordulója alkalmából adott interjúban.

Felmerült ez az ötlet, de elutasítottam a dublőröket. Ez a terrorizmus elleni harc legnehezebb éveiben történt.

Vlagyimir Putyin elmondása szerint a 2000-es évek elején javasolták neki, hogy veszélyes helyeken, rendezvényeken helyettesítse hasonmás, de ez sohasem történt meg. Az MTI felidézte, ez a kérdés, régóta foglalkoztatja az orosz közvéleményt.

2001. december 21-én egy lakossági fórumon, amit több tévé is élőben közvetített, egy nő tanácsolta neki, hogy alkalmazzon egy hozzá a megszólalásig hasonlító személyt. Putyin akkor is azt mondta, nincs hasonmása. Ezt erősítette meg Dmitrij Medvegyev is, amikor helyet cseréltek, és elnökként Putyin kormányfővel sétáltak el Szocsiban. A hitetlenkedő járókelők kérdésére megerősítette, az igazi állam- és kormányfővel találkoztak.

Korábban Jevgenyij Murov, az orosz állami vezetők és kormányépületek biztonságáért felelős szolgálat vezetője „mítosznak” és „képtelenségnek” nevezte a Putyin állítólagos dublőrjeiről elterjedt híreszteléseket. Azt mondta, hasonmások alkalmazása a szakszolgálat gyengeségének elismerése volna.

Öt éve ugyanakkor egy olasz lap alapján azt írtuk, hogy Vlagyimir Putyint olykor hasonmás helyettesítheti. Erre jutottak, miután egyszerre két Putyin nem lehetett két külön helyen. Márpedig miközben Moszkvában egy ünnepségen volt 2013 áprilisában, látták az olasz tengerparton is, egy Porto Ercole nevű településen, amely igen kedvelt a milliárdos orosz oligarchák körében.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin megkoszorúzza a moszkvai Kreml fala mellett lévő ismeretlen katona sírját a haza védelmezőjének napján, február 23-án. MTI/EPA/Jurij Kocsetkov